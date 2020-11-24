رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية: استبدال قاضيين في اليوم الثاني لظروف مختلفة

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، إنه تم استبدال قاضيين في اليوم الثانى من جولة الإعادة أحدهم لوجود حالة وفاه والثانى لظروف مرضية، بدائرتي محرم بك ورمل اول.
وأشار إلى أنه تم استبدال قاضيين أمس لشعورهم بالاعياء فى دائرة سيدى جابر والمنتزة.
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يذكر أن المشد صرح صباح اليوم بأن جميع اللجان الفرعية والعامة أستأنفت أعمالها اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، مشيرا إلى أن جميع اللجان بدأت في فتح أبوابها في تمام التاسعة دون أي معوقات.
وأضاف المشد أن العملية الانتخابية لم تشهد في يومها الاول أي معوقات، وجرت في سهولة ويسر وسلام، مؤكدا أن نسبة الحضور أمس كانت مرضية.
وبدأت 13 محافظة على مستوى الجمهورية أمس الإثنين جولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات احترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ويبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة بالإسكندرية، 26 مرشحًا، على 13 مقعدًا.
وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن بدء العملية الإنتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجميع المقار الإنتخابية علي مستوى المحافظة، مؤكدا على إنتظام سير الإنتخابات في المقار الانتخابية والبالغ عددها ٣٣١ مقرا و١٠٨٣ لجنة فرعية، و ٥ لجان عامة. وأوضح أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ ٣٨١٣٠٧٢ ناخبا.
وأكد المحافظ أن هناك متابعة لحظية لسير العملية الإنتخابية وعدة آليات للتدخل الفوري لحل أي مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم وتجهيزات الإنتخابات، مؤكدا على إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لحين الانتهاء من الانتخابات، وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري بالمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة من الجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابية.
يذكر أن اللواء محمد الشريف كلف جميع الأجهزة المشاركة بتكثيف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمرحلة الإعادة لانتخابات عضوية مجلس النواب بنطاق المحافظة، مؤكدا على انعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لكافة المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيا على مدار الساعة قبل وأثناء فترة الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الإنتخابات والإسراع فى حلها.
وتم تجهيز المقرات والمراكز الانتخابية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالإسكندرية والجهات الأخري المشاركة ، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والأخذ في الإعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية .
ويبلغ عدد اللجان العامة خمس لجان، وهم المنتزة والرمل ومحرم بك وسيدي جابر والدخيلة، وعدد اللجان الفرعية ١٠٨٣ لجنة، وعدد المراكز/المقار الانتخابية ٣٣١ مركز/مقر، وإجمالي عدد الناخبين ٣٨١٣٠٧٢ ناخبا.
ويتصدر حزب مستقبل وطن قائمة الأحزاب ب12 مرشحًا في جولة الإعادة، يليه الشعب الجمهوري ب3 مرشحين، وحزب النور مرشح، والباقي مستقلين، ونجح الحزب في حسم 3 مقاعد من الجولة الأولى، وهم النائب رزق راغب ضيف الله، والنائب حسين رجب العقاري بدائرة الدخيلة، والنائب الصافي عبدالعال بدائرة المنشية.