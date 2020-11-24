رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية: استبدال قاضيين في اليوم الثاني لظروف مختلفة

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، إنه تم استبدال قاضيين في اليوم الثانى من جولة الإعادة أحدهم لوجود حالة وفاه والثانى لظروف مرضية، بدائرتي محرم بك ورمل اول.

وأشار إلى أنه تم استبدال قاضيين أمس لشعورهم بالاعياء فى دائرة سيدى جابر والمنتزة.





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يذكر أن المشد صرح صباح اليوم بأن جميع اللجان الفرعية والعامة أستأنفت أعمالها اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، مشيرا إلى أن جميع اللجان بدأت في فتح أبوابها في تمام التاسعة دون أي معوقات.





وأضاف المشد أن العملية الانتخابية لم تشهد في يومها الاول أي معوقات، وجرت في سهولة ويسر وسلام، مؤكدا أن نسبة الحضور أمس كانت مرضية.



