شعراوي: هدفنا التيسير والتسهيل على المواطنين مع حوكمة الإجراءات وضبط العمران

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ان موضوع تقنين الأراضي، وقانون 144 فى محل الدراسة، ولم نتخذ فيه قرارا حتى الآن، مؤكدًا أن ذلك القرار تتخذه لجنة برئاسة رئيس دولة الوزراء .





وأضاف شعراوي، خلال كلمته اليوم لمتابعة الانتخابات البرلمانية، أنه حتى الآن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين قاموا بتقديم الطلبات ولكن لم يتم استكمال الإجراءات حتى الان وهو مؤشر ليس إيجابيا.





وأشار إلى أن الأمور إذا سارت بشكل إيجابى يمكن التحرك والتفكير فى التنفيذ ، لكن من الصعب فتح المجال فى شئ ليس من أولويات الناس لأنه يعتبر مضيعة للوقت.





وتابع أننا يمكن أن نعيد النظر فى هذا الموضوع ونصل إلى نتيجة أخرى مختلفة ، منوهًا إلى ان اشتراطات البناء تعتمد على ثلاث ورش عمل على مستوى الإدارة الهندسية ووزارة الإسكان والتنمية المحلية استمرت خلال 6 أشهر .





وأكد أن هناك لجانا بالمحافظات برئاسة النواب المحافظين للفصل فى التراخيص على ما هو صالح ويسير مع القانون وفصلها عن المخالفات الجسيمة والبسيطة التى يمكن ان يحدث بها تعديل.





ولفت الى انه تم طرح هذا الموضوع وسماع الآراء للخروج بأفضل النتائج ، مؤكدًا أن هدفنا التيسير والتسهيل على المواطنين مع حوكمة الإجراءات وضبط العمران وهو الغرض من الاشتراطات .





وأوضح أن اليوم هو الأخير لسماع رد المحافظين واتعرف على رأى القيادة السياسية ، مشيراُ إلى أن الاشتراطات البنائية لا يقصد بها مضايقة الناس ولكن نيسر على المواطنين بحوكمة مع ضبط العمران وهو واضح بعد المخالفات التي تم مواجهتها فى البناء على الاراضى الزراعية أو الأراضي بدون ترخيص .



