محمود علم الدين: المشاركة الإيجابية في انتخابات النواب تعكس وعي المواطنين ودعمهم للدولة..فيديو

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن المشهد الانتخابي لمجلس النواب 2020 يعبر عن المشاركة الديمقراطية،لافتا إلى حرص قطاعات كبيرة مثل الشباب على المشاركة،وخاصة في الأقاليم،مما يمنح أملا في مشاركة كافة فئات المجتمع بكثافة في العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة،لافتا إلى أن فكرة المشاركة تؤكد أن الدولة في مرحلة اصطفاف سياسي، حول أهداف قومية، لكن القادم ليس سهلا، لوجود العديد من الموضوعات والقضايا في انتظار هذا المجلس على مستوى التشريع.

وأضاف محمود علم الدين، عبر مكالمته الهاتفية المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن اهتمامات الأهالي لا تنتهى، حيث يوجد أجندة طويلة بمشاكلهم، وخاصة قضايا المحليات، وأيضا قضايا كثيرة جدا مرتبطة بالممارسات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والتعليمية.

وأشار "علم الدين"، إلى أن الانتخابات هذه المرة تتسع بشكل أكثر إيجابية، حيث من الممكن أن تتجاوز 30% زيادة عن كل عام، متابعا أن أكثر ما يهمه هو أنه بالرغم من ظروف جائحة كورونا المرتبطة بالتوجس لوجود مرحلة ثانية، وما يعلن يوميا إصابات، لكن جميع الأهالي حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية، وهذا يعتبر تحدى بالنسبة للإرادة الشعبية في أن تثبت قدرتها على المشاركة.

وأكد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن كل إنجازات الدولة المصرية تؤكد أن عجلة التنمية تسير بقوة،لافتا إلى أن عملية الاصطفاف خلف الدولة بدأت بالفعل، إضافة إلى أن كل مواطن أصبح لديه وعى لدوره، متمنيا استمرار عجلة المشاركة في الدوران، وامتداد هذه المشاركة إلى جميع الانتخابات القادمة .

وبدأت صباح اليوم الثلاثاء، عملية التصويت بالداخل في ثاني أيام جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2020 بمرحلتها الأولى في 13 محافظة من إجمالي 14 محافظة تمثل المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب.

وتجري جولة الإعادة بين 220 مرشحًا لشغل 110 مقاعد بمجلس النواب، وذلك بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم نتائج المرحلة الأولى في الأول من نوفمبر الجاري، متضمنًا فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصتين للقوائم، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحًا فوزهم من الجولة الأولى.

ويتنافس في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى 4 مرشحين في الجيزة، و4 في الوادي الجديد، و14 في الفيوم، و16 في بني سويف، و30 في المنيا، و24 في أسيوط، و36 في البحيرة، و28 في سوهاج، و18 في قنا، و6 في الأقصر، و10 في أسوان، و26 في الإسكندرية، و4 في مطروح.



