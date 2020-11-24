بإطلالة كاجوال.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة جديدة لها، عبر خاصية الاستوري على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ناهد السباعي في الصورة بإطلالة كاجوال حيث ارتدت سويت شيرت باللون الأبيض وبنطلون جينز مما لفت انتباه جمهورها.





أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على عدم وضع مكياج مما أبرز جمال ملامحها.





يذكر أن تشارك ناهد في فيلم ماكو وتدور أحداث الفيلم حول مركب غرقت عام 1990، لذا يتضمن العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.





وصوّر فريق العمل، عدة مشاهد في حمام سباحة عميق، مع استخدام الكروما ليظهر في شكل البحر أو المحيط.





"ماكو" بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم.





يذكر ان شاركت الفنانة ناهد السباعي في مسلسل النهاية، أحد المسلسلات الرمضانية لهذا العام، والذي كان آخر ما قدمته حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي، ومسلسل النهاية هو عاشر تعاون بين يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء بعد أن قدما معًا مسلسلاته السابقة منها الصياد، المواطن إكس، اسم مؤقت، والعديد من المسلسلات الأخرى للشريف.





وقد قدمت ناهد السباعي أكثر من 40 عملا متنوعا، من أبرزهم دورها في فيلم "يوم للستات" للمخرجة كاملة أبو زكري الذي حصدت عنه جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفيلم بعد الموقعة الذي شارك بمسابقة مهرجان كان السينمائي الدولي للمخرج يسري نسر الله.





وشاركت ناهد في مجموعة متنوعة من الأعمال القصيرة، وظهورها المميز في فيلم حار جاف صيفا مع المخرج شريف البنداري، و فيلم هذه ليلتى الذي عرض بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.





وقدمت زوجة يوسف الشريف في رمضان بمسلسل النهاية، للمخرج ياسر سامي، والذي تدور أحداثه بعد 100 عام.





تتعمد ناهد السباعي بين حين وأخر إثارة الجدل عبر إطلالتها في مختلف المناسبات ولا سيما على البساط الأحمر.





وبعد خطوبتها وعقد قرانها بشكل مفاجئ، قررت ناهد السباعي عدم حضور حفل زفافها، الأمر الذي شكل صدمة مدوية لعائلتها وعائلة زوجها وأصدقائها.



