لجهوده في تطوير التقنيات الرقمية.. تحالف ستار يحصد جائزة الابتكار المؤسسي

أعلنت مؤسسة Plug and Play، واحدة من أكبر منصات الابتكار الرقمي في العالم ومقرها Silicon Valley بكاليفورنيا عن منح جائزة "الابتكار المؤسسي" إلى تحالف ستار، أكبر تحالف لشركات الطيران بالعالم.





وبهذا الشأن، صرّح سعيد أميدي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة Plug and Play بأن مؤسسته تعمل مع تحالف ستار والعديد من الشركات الأعضاء بالتحالف منذ عام 2017 وأن ستار يُعد هو التحالف الأكثر إبداعًا من الناحية الرقمية وأكد على دعم التحالف للعديد من المبادرات الرقمية الحديثة.





ومن ناحيته صرح جيفري جو، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار خلال انعقاد القمة الشتوية السنوي لمؤسسة Plug and Play بأن تحالف ستار يعتمد بصورة أساسية على التطور التقني – ليس فقط بهدف تحقيق الطرق التي تحمي سلامة وصحة ركابنا فحسب، ولكن أيضًا للاستعداد بتقنيات متطورة تتماشي مع مجال السفر الجوي بعد عودة الرحلات إلى طبيعتها. وأضاف جو "من الأهمية بمكان الاستثمار لصالح المبادرات المستقبلية الآن".





ويُعد تحالف ستار هو أول تحالف طيران في العالم يتعاون مع مؤسسة Plug and Play وقد نتج عن هذا التعاون العديد من المبادرات التقنية في مجال صناعة الطيران.





والجدير بالذكر أن مصر للطيران قد انضمت للتحالف كالعضو الحادي والعشرين حيث أنها قد استوفت المعايير المطلوبة منها في وقت قياسي و قد اضحت احد الاعضاء المميزين بالتحالف منذ عام ٢٠٠٨.



