محافظ البحيرة يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد مجدي حرحش: مصر تدفع خيرة أبنائها

تقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، الجنازة العسكرية والشعبية وتشييع جثمان شهيد الغدر أمين شرطة مجدي سمير حرحش، إبن قرية صفط العنب لمثواه الأخير، والذي استشهد في سيناء إثر إصابته برصاص قناصة الإرهاب الغاشم.





واحتشد الآلاف من أهالي القرية ولفيف من ضباط وصف وجنود الشرطة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة لتشييع جثمان الشهيد ملفوفًا بالعلم المصري لمثواه الأخير بمدافن القرية.





وقام محافظ البحيرة ، ومدير الامن والحضور بأداء صلاة الجنازة علي الشهيد أمام مسجد القرية، ثم انطلقت مراسم الجنازة من قريته حتى مثواه الأخير ، ملفوفًا بعلم مصر ليلحق بالعديد من شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار الوطن والذود عن ترابه، واختلطت دماؤهم الذكية والطاهرة بدم شهدائنا على مر العصور على أرض الفيروز سيناء الغالية.





وقدم محافظ البحيرة، واجب العزاء لأعمام واخوات وأبناء الشهيد ولأسرته وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان، مؤكدًا أنه سيظل في قلوبنا وقلب مصرنا الغالية التي لم ولن تنسى ابدا أبنائها ممن ضحوا بأرواحهم فداءً لها ولترابها، مشيرا أنه سيتم إطلاق اسمه على أحد معالم مسقط رأسه تخليدًا لاسمه وذكراه، مضيفًا أن مصر تدفع خيرة أبنائها من الشرطة والقوات المسلحة شهداء من أجل استقرار هذا الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة، وتحية لأبنائنا الصامدين على خط النار رافضين أن تخضع بلادنا أو تنكسر وأن تظل قوية صامدة إلى أبد الآبدين .

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