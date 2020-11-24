رئيس الشيوخ لـ مايا مرسي: ندعم المجلس القومي للمرأة في جميع ملفاته

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، التي قدمت له التهنئة على توليه رئاسة المجلس.





وأعرب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن اعتزازه الكامل للدور الريادي والعظيم الذي يقدمه المجلس القومي للمرأة مؤكدًا على دعم مجلس الشيوخ الكامل للمجلس القومي للمرأة في جميع ملفاته.





من جهتها،أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها البالغة بتولي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق منصب رئيس مجلس الشيوخ، وكذلك تولي النائبة فيبي فوزي منصب الوكيل لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية قائلة:" ملفاتنا في أيد أمينة".





وأشادت "مايا" بوجود غرفتين للبرلمان، مؤكدة ان ذلك يُثري الحياة النيابية في مصر، ويحقق مصالح شعبها .





حضر اللقاء السيدة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، و المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس.



