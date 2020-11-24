رئيس الشيوخ لـ مايا مرسي: ندعم المجلس القومي للمرأة في جميع ملفاته

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، التي قدمت له التهنئة على توليه رئاسة المجلس.
وأعرب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن اعتزازه الكامل للدور الريادي والعظيم الذي يقدمه المجلس القومي للمرأة مؤكدًا على دعم مجلس الشيوخ الكامل للمجلس القومي للمرأة في جميع ملفاته.
من جهتها،أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها البالغة بتولي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق منصب رئيس مجلس الشيوخ، وكذلك تولي النائبة فيبي فوزي منصب الوكيل لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية قائلة:" ملفاتنا في أيد أمينة".
وأشادت "مايا" بوجود غرفتين للبرلمان، مؤكدة ان ذلك يُثري الحياة النيابية في مصر، ويحقق مصالح شعبها .
حضر اللقاء السيدة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، و المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس.
على جانب آخر، أشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجهود الدبلوماسية المصرية في مختلف المعارك الضارية التي تخوضها للحفاظ على مصالح الشعب، مؤكدا أن نجاح الدبلوماسية المصرية في تلك الجولات يشعر به الشارع المصري.
جاء ذلك خلال استقباله سامح شكري وزير الخارجية والذي قدم التهنئة للمستشار عبدالرازق على انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ.
وأكد شكري حرص وزارة الخارجية على التعاون مع المجلس لتحقيق صالح المواطن المصرى في إطار كافة القضايا الخارجية و رعاية مصالح المصريين بالخارج وتوفير الدعم لهم من خلال قنصليات مصر وسفاراتها بالخارج.. متمنيا التوفيق للمجلس واعضائه برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس النواب.
ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، يوم ٢٩ من الشهر الجاري للتصويت على اللائحة الداخلية للمجلس، يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة من الانتهاء من إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وإنهاء عملها أيضا.
وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان،أن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس في شكلها النهائي الذي ستتم مناقشته خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 29 نوفمبر تتكون من 293 مادة، لافتًا إلي أنها حددت عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلًا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.
وأوضح أمين عام مجلس الشيوخ،أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .