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أخبار العالم

تحطم مروحية إسرائيلية في منطقة راهاط بالقرب من بئر سبع

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:35 م
تحطم مروحية إسرائيلية
تحطم مروحية إسرائيلية في منطقة راهاط بالقرب من بئر السبع
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سمر صالح
أفادت وسائل إعلام بتحطم مروحية إسرائيلية اليوم الثلاثاء في منطقة راهاط قرب بئر سبع جنوب فلسطين.

وأكد الإعلام العبري أن سيارات الاطفاء هرعت لمكان الحادث.

وفي سياق منفصل منع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس إشراك ضباط وشخصيات عسكرية في الوفد الإسرائيلي الذي انطلق بالأمس في زيارة إلى السودان، وترأسه رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي المعروف باسم "ماعوز".
 
وذكرت القناة "12 العبرية"، أن جانتس رفض طلب نتنياهو حيث أراد الأخير ضم ضباط ومسوؤلين إسرائيليين إلى الوفد الذي زار السودان، لكن جانتس رفض ذلك معللا سبب رفضه أنه "ما دام هناك لا يوجد أي اتفاق واعتراف متبادل وأن السودان لا زالت في القائمة السوداء الأمريكية للدول المؤيدة للإرهاب، فإنه ليس من الصحيح ضم عنصر من الجيش الإسرائيلي إلى البعثة". 

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