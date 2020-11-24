استاذ علوم سياسية: لا يوجد تدخل من أي مؤسسة في الدولة بالعملية الانتخابية.. فيديو

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، شهدت تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحت إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية في تأمين اللجان الانتخابية.





وأضاف بدر الدين، في مكالمته الهاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، أنه لا يوجد تدخل لأى جهة في سير العملية الانتخابية، أي تعنى نزاهة تلك العملية، و يعطى حرية للمواطن في التصويت خلال العملية الانتخابية.

وقال إن جولة الإعادة لهذه المرحلة يكون الصوت الواحد فيها له أهمية، لحسم النتيجة.





وأشار "بدر الدين"، إلى أن كلا من المرأة والشباب وأيضا كبار السن كان لهم دور في تلك العملية، متوقعا ارتفاع المشاركة، مقارنا بما كان عليه الحال في انتخابات مجلس الشيوخ، مضيفا أن الأمور تسير في تأمين كامل للعملية الانتخابية، في ظل الأخذ بكافة الإجراءات في تأمين اللجان، وعدم التدخل من أي جهة في الدولة، متابعا أن الانتخابات المصرية ولو أنها شأن داخلي في الأصل، إنما أيضا يوجد رسائل بالخارج، مع وجود متابعة من دول عديدة ومنظمات المجتمع المدني.





وأكد أستاذ العلوم السياسية، أنه يوجد متابعة من الإعلام الخارجي للعملية الانتخابية بمصر، حيث أن الأمر يحظىى باهتمام دول متعددة سواء من الإقليم أو العالم، مشيرا إلى أن الرسائل الأساسية أن مصر تنتخب نوابها في البرلمان بكل حرية.





وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن هناك حرية الاختيار في اختيار المواطن للمرشح، ولا توجد أي شبهة للتأثير على رغبات أو اختيارات المواطنين، وأن بالرغم من الصعوبات وظروف كورونا، إلا أن مصر تسير في طريق استكمال مؤسساتها السياسية والدستورية، التي بدأت من قبل بانتخابات مجلس الشيوخ.

وواصل الناخبون التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، والتي تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري، حيث تجرى الانتخابات في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.





وتشمل الدوائر الآتية: محافظة الجيزة المنافسة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعدا، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعدا، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.



