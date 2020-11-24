في حب الوطن.. مستشار لجنة أحمد عرابي بدمنهور يوزع وردا على الناخبین في البحيرة.. شاهد

شهدت لجنة ١٢٥ بمدرسة أحمد عرابي التابعة لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، عددا من المواقف الإنسانية للمستشار خالد لطف، رئيس اللجنة، الذي أصر على الخروج من اللجنة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن لمساعدتهم، وتوزيع الورود عليهم أثناء الإدلاء بصوتهم في إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.





وقدم كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة الشكر لرئيس اللجنة لمراعاة ظروفهم، مؤكدين أنهم سعداء بمشاركتهم في العملية الانتخابية.





وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان أمام الناخبين، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام جولة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ ، في المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة.





جاء ذلك خلال متابعته العملية الانتخابية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بحضور ممثلي الجهات المعنية ويجرى التواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة.





وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، جولة الإعادة من المرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب، في محافظة البحيرة، والتى تستمر علي مدار يومى 23 و24 نوفمبر، وسط إجراءات احترازية و أمنية مشددة.





وتشهد محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة بندر ومركز دمنهور بين ستة مرشحين، مركز كوم حمادة بين أربعة مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين ستة مرشحين، وبدائرة دمنهور بين ستة آخرين، وبدائرة حوش عيسى بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين أربعة مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين أربعة مرشحين، وبدائرة إيتاى البارود، بين أربعة آخرين، وبدائرة المحمودية بين أربعة آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين.





وأكد محافظ البحيرة، أن رفع درجة الاستعداد في جميع اللجان في كافة المقرات من خلال تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الإجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها .





وأوضح المحافظ، أن تم التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين كافة المقار واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مشيرًا أنه تم تجهيز ٦٥٣ مركزا انتخابيا يضم ١٢٩٦ لجنة فرعية لإستقبال ٤ مليون و١٢ ألفا و٣٣٨ ناخبا بعدد ٩ دوائر إنتخابية يتنافس بها ٣٦ مرشحا خلال جولة الإعادة على عدد ١٨ مقعدا.

أشار محافظ البحيرة، إلي أن تم ربط مركز العمليات الرئيسي بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ.





وأكد المحافظ، أن البحيرة من المحافظات الرائدة وننتظر حضور كبير يليق بالعرس الديمقراطي والمشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الإقتراع كواجب وطني وقومي والعمل على مواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الإقتصاد والحفاظ على ما تم إنجازه في العديد من المجالات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي .





وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، موضحًا أنه تم تعقيم وتطهير كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة من خلال الطب الوقائى ، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.





وأشار وكيل الوزارة، إلى أن تم تجهيز فريق طبي كامل مخصص لفحص الناخبین قبل دخولهم اللجان الانتخابية، لقياس درجة الحرارة وتعقيمهم من خلال بوابات التعقيم والتأكد من ارتداء الواقيات الشخصية حتى لا يحدث نقل العدوى بين الناخبين.





وأضاف "طلحة"، أنه عقد إجتماع صباح اليوم مع كافة مديري المستشفيات العامة ومديري الإدارات الصحية علي مستوي المحافظة لمناقشة الخطة المقرر تنفيذها خلال يومى الانتخابات.

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