الرضا بقضاء الله.. سعيد عامر: الصبر هو حبس النفس بعيدًا عن المعصية.. فيديو

قال الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة، إن من ابتلاهم الله عز وجل بأي نوع من أنواع الابتلاء وصبروا، فهي بُشرى من عند الله عز وجل، مُستشهدًا بقول الله تعالى: "وبشر الصابرين".





وأضاف "سعيد عامر" خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "MBC MASR2"، أن الله يُبشر الصابرين بخزائنه وكرمه، أي ما لا حد له، مؤكدًا أن الله عز وجل جعل محبته للصابرين.





وتابع أن الله يحب الصابر الذي يصبر على الابتلاء، ويرضى بقضائه، مشيرًا إلى أن الله إذا رضي عن العبد، وضع له القبول.





وأشار إلى قول الله "إن الله مع الصابرين"، وأن لهم كل العطاء، وبلا حدود من الله مستشهدًا بقول الله "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب"، مؤكدًا أن أولي العزم هم أهل الصبر، مؤكدًا أن الصبر هو حبس النفس بعيدًا عن المعصية.





وأوضح أن الصبر نور، مشيرًا إلى أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام "والصبر ضياء"، أي أن الصبر يضيئ لك الدنيا، معقبًا: "بتبقي عارف ماشي فين، رايح فين، وبتقول إيه، وبتعمل إيه"، مؤكدًا أن النبي عليه السلام جعل الصبر هو نصف الإيمان.





وأكد أن الإنسان يعيش بين نعمة، فيكون شاكرًا لها، وبين ابتلاء، فيكون له صابرًا، أي إن الإنسان يعيش في الدنيا شاكرًا صابرًا، بحيث يكون شاكرًا للنعمة، صابرًا على البلاء.





وأضاف أن الإيمان هو أن يعيش الإنسان شاكرًا للنعم التي أنعمها الله عليه، مستشهدًا بكلام الله" لئن شكرتم لأزيدنكم"، وكذلك النعمة الأُخرى وهي الابتلاء، ويكون الإنسان لها صابرًا، فهذا خيرا ً كثيرًا له في الدنيا قبل الآخرة.