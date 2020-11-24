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أخبار العالم

اتفاق مع إسرائيل لدخول الإماراتيين والبحرينيين للمسجد الأقصي من هذه البوابات

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:01 م
إتفاق مع إسرائيل
إتفاق مع إسرائيل لدخول الإماراتيين والبحرينيين للمسجد الأقصي
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سمر صالح
أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أنه تم التوصل إلى اتفاق لدخول المصلين الإماراتيين والبحرينيين الذين يزورون المسجد الأقصى من البوابات السبعة التي يدخل منها الفلسطينيون، وليس من باب المغاربة الذي يُستخدم لدخول اليهود.
 
وبحسب الصحيفة، جاء الاتفاق بعد اجتماع بين ممثلين من الإمارات والبحرين والأردن والسلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي، والذي جاء بعد عدة مشادّات داخل المسجد الأقصى بين موظفي الوقف ومواطنين إماراتيين زاروا المسجد مؤخرًا، حيث تم الصراخ بوجههم وتوجيه الشتائم لهم خلال تواجدهم في المكان.
 
ويأتي هذا التوتر نتيجة الرفض الفلسطيني لاتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع دول الخليج العربي، وهو ما أدى إلى هذه المواجهات داخل المسجد الأقصى.
 
وقالت الصحيفة: إن "الاتفاق الجديد يضمن سلامة وأمن الزائرين للمسجد الأقصى من العالم الإسلامي، لكنه من جهة أخرى يُجبر الفلسطينيين على الاعتراف بالتطبيع بين إسرائيل ودول الخليج".
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