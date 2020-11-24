الصادرات المصرية تتباين في أول 9 أشهر من 2020.. مواد البناء ترتفع بنسبة 34% والملابس تتراجع.. والأغذية تتجاوز أزمة كورونا

العامة للرقابة على الصادارت: 34% زيادة فى صادرات مواد البناء

تقارير رسمية: صادرات الملابس الجاهزة.. تراجعت

24 مليون دولار صادرات الأثاث فى سبتمبر

%11 تراجعا فى صادرات المواد الكيماوية خلال 2020









انخفضت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 3.5% في أول 9 أشهر من العام الجاري 2020، لتسجل 18.15 مليار دولار، وفقا لبيانات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وخلال أول 9 أشهر من 2020 تأرجحت الصادرات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا، مما تسبب في توقف حركة السفر والتجارة.









وأكدت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قيمة صادرات مصر غير البترولية تراجعت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ 18.149 مليار دولار في مقابل 18.81 مليار دولار خلال نفس الفترة 2019 بتراجع 3.6%.









وأشارت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي حصل "صدى البلد" على نسخة منها، إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 4% لتبلغ 2.149 مليار دولار مقابل 2.058 مليار دولار خلال سبتمبر 2019.









وقال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة، إن ذلك الارتفاع خلال سبتمبر يأتي في ظل تحقيق 9 قطاعات نموا تصديريا خلال ذلك الشهر، يأتي على رأسها صادرات قطاع الطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية بنمو 69% لتسجل 87 مليون دولار في مقابل 52 مليون دولار.









وأكد جابر ارتفاع صادرات مواد البناء بنسبة 34% خلال سبتمبر الماضي لتبلغ 559 مليون دولار في مقابل 417 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019، وكذلك الصناعات اليدوية بنسبة 12% لتسجل 21 مليون دولار في مقابل 19 مليون دولار.









اقرأ أيضا:









وزادت صادرات الاثاث خلال سبتمبر 2020 لتبلغ 24 مليون دولار في مقابل 19 مليون دولار بنمو 28%، وكذلك المفروشات بنسبة 8% لتبلغ 43 مليون دولار في مقابل 40 مليون دولار.









وذكر جابر أن هناك زيادة أيضا في صادرات قطاعات "الصناعات الهندسية، الغزل والمنسوجات"، وذلك بنسب متفاوتة.









صادرات الملابس الجاهزة.. تراجعت

انخفضت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري مسجلة 1.01 مليار دولار في مقابل 1.261 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 19.9%.









وأوضحت مارى لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع شهدت نموا خلال سبتمبر لتسجل 142 مليون دولار بنمو قدره 21% مقارنة بشهر أغسطس الماضي، حيث سجلت 117 مليون دولار متراجعة بنسبة 13% عن شهر يوليو التي بلغت فيه 134 مليون دولار.









وذكرت مارى لويس، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الربع الثالث من العام الجاري شهد تحسنا ملحوظا في قيمة الصادرات مقارنة بالربع الثاني والأول من العام، حيث سجلت الصادرات نحو 393 مليون دولار مقارنة بنحو 239.4 مليون دولار خلال أول ربعين من العام، مرجعة ذلك إلى عودة حركة النقل والتجارة وحركة التصدير عالميًا، بعد تعطلها بسبب جائحة كورونا.









وأرجعت لويس تراجع صادرات القطاع خلال الربع الثاني من العام لتبلغ نحو 239 مليون دولار نتيجه لذروة انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة عالميًا، ووقف الطيران وإغلاق المطارات.









ولفتت إلى أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت في شهر يونيو 2020 أعلى نسبة ارتفاع بلغت 120% بقيمة 129 مليون دولار، مقارنة بشهر مايو 2020.









وعن مستقبل صادرات القطاع، أوضحت لويس أنه يتم العمل على تسويق منتجات القطاع في الأسواق العالمية ومحاولة فتح أسواق جديدة في ظل جائحة كورونا التي أصابت العالم وأغلقت الحدود وأثرت على الاقتصاديات والمبيعات العالمية من خلال المشاركة في العديد من المعارض إلكترونيًا في المرحلة الحالية والمستقبلية.









صادرات الكيماويات بين الارتفاع والانخفاض

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن التحسن في صادرات القطاع خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 54%، مشيرا إلى أن صادرات القطاع خلال الفترة من يناير/ يونيو 2020 بلغت ما قيمته 2432 مليون ‏دولار ارتفعت خلال الفترة من يناير / سبتمبر 2020 إلى ما قيمته 3748 مليون دولار بنسبة زيادة 54% خلال 3 ‏أشهر.









وكشف تقرير صادر عن المجلس أن‏ صادرات الصناعات الكيماوية حققت خلال التسعة أشهر الأولى من يناير إلى سبتمبر 2020 ما قيمته 3748 مليون دولار ‏بانخفاض نسبته -11% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2019.









وأكد التقرير أن هذا يمثل تحسنا نسبيا فى أداء ‏الصادرات، حيث بلغت نسبة الانخفاض -16% خلال الفترة يناير / يونيو 2020 مقارنة بنفس الفترة من ‏عام 2019 .









‏وأوضح المجلس أن نسبة التحسن في صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من ٢٠٢٠ مقارنة بها خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت نحو ٥٤%.









وبلغت صادرات القطاع خلال الفترة من يناير/ يونيو 2020 ما قيمته 2432 مليون ‏دولار ارتفعت خلال الفترة من يناير / سبتمبر 2020 الى ما قيمته 3748 مليون دولار بنسبة زيادة 54% خلال 3 ‏أشهر.‏









‏وأرجع المجلس الانخفاض في صادرات القطاع إلى مجموعة من الأسباب يأتي على رأسها جائحة كورونا وتداعياتها سواء تراجع حركة التجارة العالمية والتدابير الصحية التي اتخذتها معظم ‏دول العالم وانكماش الطلب العالمي وتركيز أهم الأسواق العالمية على استيراد الاحتياجات الأساسية لتلبية ‏احتياجات الاستهلاك الملحة مثل السلع الزراعية والغذائية، أثرت سلبا على أداء معظم الصادرات غير ‏التقليدية ومنها الصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى تدهور قيمة الليرة التركية أمام العملات الحرة وبالتالي ارتفاع تكلفة استيراد السوق ‏التركية لاحتياجاته، مما أدى إلى تراجع الطلب في السوق التركية على الصادرات المصرية وانخفاض صادرات ‏الصناعات الكيماوية لهذه السوق بنسبة – 20% عن ما كانت عليه العام الماضي، آخذين فى الاعتبار أن صادرات ‏الصناعات الكيماوية لهذا السوق تمثل 50% من إجمالي الصادرات غير البترولية للسوق التركية.‏









وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن البدء في إجراءات صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين من برامج رد الأعباء بتعاون وزارة ‏المالية مع صندوق تنمية الصادرات وتنفيذ مبادرة البنك المركزي بتسوية المديونيات المتعثرة لبعض ‏الشركات حتى تستعيد نشاطها، ودخول اتفاقية الميركسور حيز التنفيذ ستكون أهم عوامل استقرار ‏وانتعاش أوضاع الإنتاج والتصدير خلال الفترة القادمة.









وأضاف أبو المكارم أنه إذا كان ارتفع إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية من 2432 مليون ‏دولار خلال الفترة يناير/ يونيو 2020 إلى ما قيمته 3748 مليون دولار خلال الفترة يناير / سبتمبر 2020 ‏أي زيادة تقدر قيمتها بـ1316 مليون دولار أي معدل نمو 54% خلال 3 أشهر.‏









وفى حالة ما إذا ارتفعت الصادرات بمعدل نمو 45% فقط ‏خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)، فإنه من المتوقع أن تصل صادرات الصناعات ‏الكيماوية بنهاية عام 2020 لحوالي 5,4 مليار دولار. ‏









كما كشف أبو المكارم أنه بعد إقامة أكثر من مركز لوجيستي فى كينيا وغانا مطلوب التركيز خلال خلال الفترة القادمة على إقامة عدد آخر من المراكز فى عدد من الدول الأفريقية الأخرى.









وطالب بالبدء فى التفاوض حول عدد جديد من الاتفاقيات التجارية التى من شأنها خدمة النفاذ بالصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية فى أسواق جديدة، مشيرا إلى أنه لم يتم إبرام أي اتفاقيات جديدة خلال الفترة الماضية.









وعن مستقبل الصادرات، قال أبو المكارم، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الفترة القادمة تتطلب العمل على التوازى ما بين تفعيل الاتفاقيات القائمة والتفاوض حول اتفاقيات جديدة.









وأضاف أن الفترة الحالية وما خلفه كوفيد-19 من تداعيات سلبية على حركة التجارة العالمية جعل واحدا من أهم التحديات التى تواجهنا حاليا هو منصات البيع الإلكترونية، حيث أصبح الغالبية من الشركات المصدرة تعمل من خلالها، وانطلاقا من هذا أصبح هناك حاجة قوية لإقامة منصة للبيع الإلكترونى لأفريقيا شريطة أن تتسم باليسر وسهولة الاستخدام.









وتوقع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تتجاوز صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بنهاية العام الحالى نحو 5.6 مليار دولار.











الصادرات الغذائية تتغلب على تداعيات كورونا

كشف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية تواصل تغلبها على الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وتحافظ على النمو الإيجابي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 بقيمة صادرات بلغت 2,6 مليار دولار محققة نسبة نمو 2% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019





وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.









وأكد التقرير الصادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن صادرات شهر سبتمبر 2020 بلغت قيمة 293 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 4% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019





كما بلغت صادرات شهر أغسطس 2020 حوالى 264 مليون دولار بنسبة نمو 12% عن صادرات أغسطس 2019، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الآن في 2020 بقيمة بلغت 346 مليون دولار بنسبة نمو 43% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019.









وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1428 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 محققة نسبة نمو بلغت 1%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 366 مليون دولار محقق نسبة نمو 3% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 305 ملايين دولار وتمثل 12% من إجمالي الصادرات، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 132 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 403 ملايين دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.









أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2020، فقد تربعت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 244 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 1%، تليها الأردن بقيمة 132 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 1%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 132 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 7%، وليبيا بقيمة 129 مليون دولار بسبة تراجع نمو 19%، والجزائر بقيمة 127 مليون دولار محققة نسبة نمو 55%، واليمن بقيمة 121 مليون دولار، والإمارات بقيمة 103 مليون دولار، والعراق بقيمة 97 مليون دولار، والمغرب بقيمة 74 مليون دولار، وفى المركز العاشر فلسطين بقيمة 70 مليون دولار.









كما احتلت الجزائر قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بقيمة صادرات 127 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 45 مليون دولار، تليها السودان بقيمة صادرات 57 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 30 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار، والبرازيل بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 18 مليون دولار بالمقارنة بنفس الفترة من 2019.









وعن مستقبل الصادرات، أكد هانى برزى، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أنه يعمل المجلس حاليًا على تعديل خططه التسويقية والترويجية بشكل ديناميكي بما يتناسب مع البيانات المحدثة للصادرات بهدف المتابعة وتقييم النتائج وحل المعوقات التي تؤثر على تدفق الصادرات بشكل مركز على دول وأسواق بعينها، مما يضمن تعظيم القيم التصديرية.









وقال برزى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه يتوقع مزيدا من النمو لصادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة التي مازالت متأثرة بتبعات تفشى فيروس كورونا، بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها أغلب دول العالم للحد من انتشار الفيروس.









مواد البناء ترتفع صادراتها بنسبة 21.6%



ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية لنحو 4.518 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2020، في مقابل 3.716 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 21.6%، كما زادت صادرات مواد البناء خلال سبتمبر بنسبة 34% لتبلغ 559 مليون دولار في مقابل 417 مليون دولار خلال سبتمبر 2019.









وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، والذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه، إلى نمو صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 76% خلال الفترة من "يناير - سبتمبر 2020" لتبلغ 2.444 مليار دولار مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019، والمواد المحجرية والمعدنية بنحو 14% لتسجل 211 مليون دولار مقابل 241 مليون دولار.











ونمت صادرات مصر من الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب لتبلغ 191 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار بنمو 48%، والمواسير بنسبة 39% لتبلغ 6 ملايين دولار مقارنة بنحو 4 ملايين دولار.





وتراجعت صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنحو 27% لتسجل ما قيمته 91 مليون دولار مقارنة بنحو 125 مليون دولار، والحديد الصلب والصب بنحو 18% لتبلغ 438 مليون دولار مقابل 535 مليون دولار، والزجاج ومصنوعاته لنحو 242 مليون دولار في مقابل 306 ملايين دولار بتراجع 21%.





وهبطت صادرات مصر من نحاس ومصنوعاته خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020 بنحو 17% لتسجل 114 مليون دولار مقابل 137 مليون دولار، والرخام والجرانيت بنحو 11% لتبلغ 144 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار، والمواد العازلة بنحو 17% لتبلغ 18 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار.









وانخفضت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنحو 13% لتبلغ 90 مليون دولار مقابل 104 ملايين دولار، والأسمنت بنحو 8% لتبلغ 113 مليون دولار مقابل 123 مليون دولار، والألومنيوم ومصنوعاته بنحو 8% لتبلغ 384 مليون دولار مقابل 416 مليون دولار، ومواد بناء أخرى بنسبة 28% لتحقق 9 ملايين دولار مقابل 13 مليون دولار.





واستحوذت 10 دول على 75.6% من إجمالي صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بقيمة 514ر3 مليار دولار خلال الفترة من " يناير- سبتمبر 2020"في مقابل 2.473 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 38%.





وأوضح التقرير أن الإمارات تعد أكبر مستوردي منتجات القطاع مستحوذة على 38.3% من إجمالي صادراته، بقيمة 1.731 مليار دولار في مقابل 945 مليون دولار بنمو 83%.





ونمت صادرات مصر من مواد البناء لكندا خلال الفترة من " يناير- سبتمبر 2020" لتبلغ 524 مليون دولار في مقابل 468 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 12%، وإيطاليا بنسبة 3% لتبلغ 299 مليون دولار في مقابل 289 مليون دولار.





وصعدت صادرات مواد البناء المصرية لتركيا خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020 بنسبة 55% لتسجل 119 مليون دولار في مقابل 77 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.









وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء إلى أستراليا بنسبة لتبلغ 162 مليون دولار في مقابل 3 ملايين دولار، وللهند بنسبة 43% لتسجل 81 مليون دولار في مقابل 56 مليون دولار.





وهبطت صادرات مواد البناء المصرية إلى أمريكا بنسبة 32% لتبلغ 80 مليون دولار خلال الفترة من " يناير- سبتمبر 2020" في مقابل 118 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وإلى السعودية بنسبة 7% لتبلغ 234 مليون دولار في مقابل 250 مليون دولار.





وتراجعت صادرات مصر من مواد البناء إلى ليبيا بنسبة 38% لتبلغ 107 ملايين دولار في مقابل 174 مليون دولار، وإسبانيا بنسبة 16% لتسجل 78 مليون دولار مقابل 93 مليون دولار.









الدول الأوروبية والعربية تستحوذ على 52% من صادرات الغزل والنسيج

أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، أن صادرات قطاع الغزل والمنسوجات بلغت نحو 561 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020، حيث تستحوذ الدول الأوروبية والعربية على 52% من قيمتها خلال تلك الفترة.









وأوضح المجلس، فى تقرير حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن صادرات القطاع شهدت تعافيا ملحوظًا خلال الربع الثالث من 2020 بعد أن أصابها الركود خلال الربع الثانى متأثرة بجائحة كوفيد-19.









ولفت إلى أن الدول الأوروبية تستحوذ على 26% من إجمالي صادرات مصر من الغزل والمنسوجات برغم من تراجعها بنسبة 14% خلال الفترة من "يناير- سبتمبر 2020" لتسجل 146 مليون دولار.









وتستحوذ الدول العربية على 25.8% من إجمالي الصادرات المصرية من الغزل والمنسوجات بقيمة 145 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بالرغم من حدوث انخفاض فيها بنسبة 16%.









وارتفعت قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات للسوق الأفريقية خلال الفترة من "يناير- سبتمبر 2020" لتسجل 28 مليون دولار بنمو قدره 11%.









تركيا تستحوذ على 35.6% من صادرات الغزل والمنسوجات

واستحوذت 6 دول هي "تركيا، إيطاليا، الجزائر، ألمانيا، تونس، أمريكا" على 65.2% من صادرات مصر من الغزل والمنسوجات بقيمة 366 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020/ يأتي على رأسها تركيا بقيمة 200 مليون دولار بتراجع قدره 9% مسيطرة على 35.6% من إجمالي تلك الصادرات.









وتراجعت صادرات الغزل والنسيج إلى إيطاليا بنسبة 39% لتسجل 70 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- سبتمبر 2020"، وللجزائر بنسبة 57% لتبلغ 34 مليون دولار.









وزادت قيمة صادرات الغزل والمنسوجات إلى أمريكا بنسبة 168% لتسجل 12 مليون دولار، ولألمانيا بنسبة 25% لتبلغ 28 مليون دولار، ولتونس بنسبة 12% لتسجل نحو 22 مليون دولار.









الحاصلات الزراعية تتراجع بنسبة 2.9٪ خلال أول 9 أشهر من 2020

تراجعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2019/2020 لتسجل نحو 2.166 مليار دولار في مقابل 2.229 مليار دولار خلال 2019/2018 بتراجع قدره 2.9%.









وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه، انخفاض إجمالي الكميات المصدرة من القطاع خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى أغسطس 2020 لتسجل نحو 3.954 مليون طن في مقابل 4.301 مليون طن خلال نفس الفترة من 2018/2019 بتراجع قدره 8.1%.









واستحوذت الدول العربية على 42% من حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2019/2020، بنحو 1.67 مليون طن، وكذلك بنسبة 33% من إجمالي الكميات بنحو 723 مليون دولار خلال تلك الفترة.









وسجلت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي نحو 732 مليون دولار من خلال تصدير 1.009 مليون طن مستحوذة على 26% من إجمالي الكميات المصدرة و34% من قيمة الصادرات.









وبلغت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي نحو 772 ألف طن خلال الموسم التصديري 2019/2020 بقيمة 383 مليون دولار مستحوذة على 18% من قيمة تلك الصادرات.









وحققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا نحو 260 مليون دولار خلال الفترة من "سبتمبر 2019- أغسطس 2020" من خلال تصدير 439 ألف طن، وللدول الأفريقية نحو 33 مليون دولار قيمة تصدير 37 ألف طن، ولدول الأمريكيتين "الشمالية والجنوبية" وأستراليا نحو 36 ألف طن بقيمة 27 مليون دولار.









صادرات الأثاث تحتاج لمساندة مباشرة

شهدت صادرات مصر من الأثاث تراجعا خلال الـ8 أشهر الأولى من 2020 لتسجل نحو 133.475 مليون دولار مقابل 180.61 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 26.5%.









وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، تراجع صادرات القطاع خلال يوليو الماضي بنسبة 10% لتسجل 12.481 مليون دولار في مقابل 138.837 مليون دولار.









وبلغت صادرات مصر من الأثاث نحو 1.041 مليار دولار خلال الفترة من "يناير- أغسطس" من 2016 وحتى 2020، حيث تشهد تراجعا سنويا، لتبلغ 237 مليون دولار خلال تلك الأشهر من 2017، في مقابل 262 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016، وتراجعت بنسبة 3.8% خلال نفس الفترة من 2018 لتبلغ 228 مليون دولار، ثم بنسبة 20.6% خلال نفس الاشهر من 2019.









وقال عبده شولح، نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن القطاع يعاني منذ عام 2016 من انخفاض الصادرات وحتى الآن، وهذا العام تأثر بالتدهور الاقتصادي نتيجة للظروف الحالية وبالتالي القطاع بحاجة إلى مساندة نقدية مباشرة لتأثر الطلب العالمي والسيولة النقدية للمصانع.





وأضاف عبده شولح، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه في ظل إلغاء المعارض والأنشطة الترويجية هذا العام، فقد تأثر قطاع الأثاث خارجيا بسبب توقف الترويج عن طريق المعارض، كما أنه في ظل غلق المطارات والحدود بين الدول أثر ذلك أيضا على البعثات التجارية، فبالتالي يحتاج المصدر إلى ضمان سير العمالة داخل مصانعهم.









وأكد المهندس وليد عبد الحليم، عضو المجلس، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قطاع الأثاث يعاني انخفاض قيمة صادرات الأثاث منذ سنوات، وعلى الرغم من ذلك، فإن الدول العربية مازالت أعلى الأسواق التصديرية استقبالا للأثاث المصري.









واستحوذت 5 دول "السعودية، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، الأردن" على 66.7% من إجمالي صادرات الاثاث المصري خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بقيمة 89 مليون دولار.









وتسيطر السعودية وحدها على 28.5% من صادرات الأثاث، برغم من تراجع قيمة الصادرات لها خلال تلك الفترة لتبلغ 38 مليون دولار في مقابل 45 مليون دولار بانخفاض 15.5%.









وتراجعت صادرات الأثاث إلى ليبيا بنسبة 50% لتبلغ 4 ملايين دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020 في مقابل 8 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019، وإلى الأردن بنسبة 41.7% لتسجل 7 ملايين دولار في مقابل 12 مليون دولار، وللسودان بنسبة 36.4% لتسجل 7 ملايين دولار في مقابل 11 مليون دولار.









وانخفضت صادرات مصر من الأثاث للإمارات بنسبة 21.7% لتبلغ 18 مليون دولار في مقابل 23 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، ولسلطنة عمان بنسبة 36.8% لتبلغ 12 مليون دولار في مقابل 19 مليون دولار، وللعراق بنسبة 6.7% لتسجل 14 مليون دولار مقابل 15 مليون دولار.







