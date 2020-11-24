بنك التعمير والإسكان وماستركارد العالمية يوقعان عقد شراكة.. فيديو

قال وليد مطر، نائب العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع ببنك التعمير والإسكان، إن البنك يسير بخطى ثابتة نحو الأمام ويضع نصب عينيه دائما الأخذ بكل سبل التقدم التكنولوجى لتحقيق المزيد من النجاحات، لافتًا إلى أن البنك يوفر خدمة جيدة للعملاء من خلال تقديم جميع الخدمات المصرفية المختلفة.









وأضاف وليد مطر، فى لقاء خاص ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن شركة ماستركارد ستصبح شريكًا للبنك لإصدار البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر الصادرة عن البنك، والذي يعد استكمالا لخطة البنك لتعزيز التحول الرقمي والتوسع في الدفع الإلكتروني، مما يشكل خطوة هامة ضمن جهود البنك الهادفة إلى توفير حلول مصرفية متطورة للعملاء، والتي تعزز مستويات السهولة والأمان في تعاملاتهم المصرفية.











وأوضح أن هذه الاتفاقية تتيح للبنك التوسع في إصدار البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، خاصة البطاقات البلاتينية مع الاستفادة من مجموعة من المزايا الحصرية المتنوعة لمستخدمي بطاقات "بنك التعمير والإسكان ماستركارد" من بينها أسعار فائدة تنافسية، وعروض وتقسيط يصل إلى 36 شهرا بأقل فائدة بنكية.









كما سيتم تفعيل برنامجي Cashback والنقاط التي يمكن استبدالها في مجموعة كبيرة من متاجر السلع والخدمات، بجانب أنه تم تطبيق "نظام الأمان الثلاثي الأبعاد "3D Secure، بالإضافة إلى خدمة "اللا تلامسية" Contactless اللتان يساعدان العملاء في الحصول على أقصى معدلات الأمان عند التسوق ببطاقاتهم الائتمانية، مؤكدًا أن البنك يسعى دائما إلى تطوير المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياج الشرائح المختلفة.