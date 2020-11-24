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محافظات

بمشاركة 70 فنانا من 10 دول.. أعمال فنية رائعة فى حفل ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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ايمن محمد
اختتم منتدى فنون شباب العالم، فعاليات دورته الثالثة، اليوم بإقامة معرض للفنون التشكيلية للأعمال التى نفذت فى الورش طوال فترة المهرجان خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجارى، بفندق سافوى بمدينة شرم الشيخ "أرض السلام" بمحافظة جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية كبيرة، حيث ارتدى الفنانين المشاركين كمامات، مع التعقيم المستمر خلال حفل ختام المنتدى وقياس دراجات الحرارة، كما تم تكريم ضيوف المنتدى من كبار الفنانين حول العالم.

واستضافت مدينة شرم الشيخ منتدى فنون شباب العالم، خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجارى، برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومجموعة سافوى برئاسة عماد عزيز، ومجموعة جو باص للنقل السياحى برئاسة الدكتور ماهر نصيف، وفادى نصيف العضو المنتدب للشركة، وبمشاركة 70 فنانا من 10 دول حول العالم، من الشباب المتميزين فنيًا من مختلف الفنون، بالإضافة لبعض كبار فناني العالم المشهورين.

وقال الفنان التشكيلي، محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم المنتدى، أنه تم الانتهاء من تنظيم الدورة الثالثة من منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ، بعد أن قدم الفنانون المشاركون أعمال متميزة، من لوحات فنية والنحت على المجسمات، والرسم على قوارب التزحلق على الأمواج من نخبة من المبدعين من دول العالم، بالإضافة إلى ورش الرسم على المراكب والتصوير والرسم.

وأضاف "حميدة"، خلال حفل الختام، أن إقامة هذا الحدث الكبير ينتظره فناني العالم خاصة أن مهرجانات العالم الآن متوقفة خوفًا من فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعد إنجاز لمحافظة جنوب سيناء ولمدينة شرم الشيخ، بعد أن تم إقامة المهرجان وسط إجراءات احترازية عالية، من إدارة فندق سافوى الذى استضاف الفعاليات على مدار أسبوع، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى الثقافة والفنون نستطيع من خلاله أن نوصل رسالة للعالم أن مصر بخير وسلام، لافتًا إلى أن هذا المنتدى يأتى بعد النجاح الذى شهدته الدورة الأولى والثانية آخر عامين، وتأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، نحو الاهتمام بمختلف الفنون والمبدعين من شباب العالم.

وأكد، الفنان التشكيلي، محمد حميدة، أن شرم الشيخ تتمتع بجو صحى وهو ما شجع جميع الفنانين على الرغبة فى الحضور والاستمتاع بجنوب سيناء السياحية، مشيرًا إلى أنه تم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية بالسلامة الصحية خلال تنظيم المهرجان.

ومن أبرز الفنانين التشكيلين المشاركين فى المنتدى من مصر أسماء سعد، وجيهان سعودى، وباسنت الكردى، ورغدة أحمد، وأنجى بركات، وحنين عمر، وحسام زكى، وريهام ماهر، وأحمد بركات، وشيماء الحداد، ورمضان عبد المعتمد، ومحمود مختار، وإسراء موافي، وعلي السيد أحمد، ومنى حمدى، وبسنت فتحى، وحسين زهران، ومروة إسماعيل، والفنان العالمى أورهان، والدكتور علي الكنانى من العراق، وبولينا من تتارستان  وأوكسانا روسيا.

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بمشاركة 70 فنانا من 10 دول.. أعمال فنية رائعة فى حفل ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ
بمشاركة 70 فنانا من 10 دول.. أعمال فنية رائعة فى حفل ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ
بمشاركة 70 فنانا من 10 دول.. أعمال فنية رائعة فى حفل ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ
بمشاركة 70 فنانا من 10 دول.. أعمال فنية رائعة فى حفل ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ
بمشاركة 70 فنانا من 10 دول.. أعمال فنية رائعة فى حفل ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ
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