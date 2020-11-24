التعليم العالي ترد على شائعات استبدال اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بأبحاث

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، ضرورة انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.





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بينما نفت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تمت إشاعته حول إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الحالي واستبدالها بأبحاث.

ومن جانبه أكد الطلاب على ترحيبهم لخوض الامتحانات هذا العام وعدم الإعتماد على الابحاث، حيث قال محمد طارق ، أحد طلاب كلية الاداب، ان الطلاب على استعداد لخوض الأمتحانات رغم ما اشيع حول إلغاؤها إلا أنهم يسيرون وفق القرارات الرسمية للوزارة فقط.

وأكدت مروة عبد الله طالبة بكلية العلوم، أن اختبارات منتصف الفصل الدراسي مازال امامها بعض الوقت للاستعداد لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى انه بسبب شكل دراستهم لا يمكن التعامل مع الابحاث بدلا من الاختبارات والافضل هو لها هو إجراء الاختبارات.

واشارات نورهان حسن ، طالبة بكلية التجارة انها تفضل لو تجرى الاختبار إلكترونيا، بدلا من التواجد بالجامعة ، مشيرا إلى ان الاجراءات الاحترازية المطبقة تطمئن الطلاب بشكل كبير.

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري يوم السبت 21-11-2020 في رحاب جامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات.

في بداية الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وهنأها على متحف الفن المعاصر بمجمع الفنون والثقافة، كما تقدم بالتهنئة للدكتور عبد العزيز قنصوة، الذي تم تعيينه رئيسا لجامعة الإسكندرية بقرار جمهوري.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية المستشفيات الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية، مشددا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد.

واستمع المجلس للعرض التقديمي الذي قدمه الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مشروع إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وتعميم التصميمات الإنشائية والضوابط الاسترشادية الخاصة بالجامعات الأهلية، واشتراك الجامعات الحكومية في إنشاء الجامعات الأهلية في ضوء التكليفات الرئاسية، كما تم عرض الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وأسلوب إدارة مشروع تجهيز عدد 15 جامعة أهلية تتبع الجامعات الحكومية.

وتم عرض الموقف الحالي للمشروع القومي لوضع الاشتراطات البنائية وضبط العمران بالمدن المصرية، حيث تتولى الجامعات كل في محافظته بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني وإدارات التخطيط العمراني بالمحافظات، وضع اشتراطات وضوابط العمران من خلال معايير تخطيطية تتضمن الكثافة السكانية والبنائية وعلاقتها بالخدمات الأساسية والمرافق وشبكات البنية الأساسية والطرق وصولا إلى تحديد اشتراطات عمرانية تعمل على تحسين جودة الحياة بالمدن المصرية.