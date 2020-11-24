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رياضة

ختام النسخة 20 من ماراثون الفراعنة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اختتمت فعاليات النسخة الـ 20 من ‎ماراثون الفراعنة  للجري والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار هيئة تنشيط السياحة وبمشاركة دول مصر، وفرنسا، والمملكة المتحدة ، وأوكرانيا ، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وجنوب أفريقيا. 

 ويبلغ طول الماراثون  100 كيلومتر جرى  تبدأ من أمام هرم هوارة بمخافظة الفيوم ثم السير فى الطريق الزراعى على ترعة سقارة مرورا بهرم اللشت ثم الوصول إلى نقطة النهاية أمام هرم سقارة فى محافظة الجيزة ، وحصل على المركز الأول  المصري محمد سليمان مصر بزمن قدرة ٨:٠٨:٢٣  ، وجاء في المركز الثانى الأوكراني دمترى ڤيثو بزمن ٨:٤٢:١٣ ، وحل في المركز الثالث المصري صلاح كمال إبراهيم بزمن٩:٠٩:٢٣  ، وفي السيدات جاءت النتائج بحصول المصرية مى الصاوى على المركز الأول سيدات بزمن ٩:٢٩:٠٠ ، وحصلت على المركز الثانى يودى هاملتون ٩:٣٢:١٣ ايرلندا، وحلت في المركز الثالث الانجليزية ايميلى رك بزمن ٩:٤٥:٣٤ .


يأتي الماراثون ضمن عدد من الفاعليات والأحداث الرياضة التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة لإلقاء الضوء على معالم مصر الأثرية والسياحية من خلال الإدارة العامة للسياحة الرياضية .


ومن الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من ماراثون الفراعنة بدأت  في عام 1977 عندما قام عالم المصريات المصري أحمد
موسى ، الذي اكتشف أثناء الحفر قطعة من الصخر تحكي قصة جنود بارانويا وهم يجرون سباق 100 كيلومتر.
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