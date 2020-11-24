مشاهد اليوم الثاني للانتخابات.. إطلاق النار على مرشح.. أكبر معمرة تدلي بصوتها.. وزغاريد ومهرجانات أمام اللجان

* طوابير السيدات أمام اللجان الانتخابية فى دمنهور

* أول رد من نائب سنورس بعد إطلاق النار عليه فجرا

وفى داخل اللجنة رقم 94 بمدرسة الزويدية الإعدادية بنجع الزويدية في مدينة البصيلية بمركز إدفو شمال أسوان ، حرصت الحاجة فاطمة عيسى منصور، وشهرتها "أم خميس" والبالغة من العمر 111 سنة، على التوجه برفقة ابنها وحفيدها إلى مقر لجنتها الانتخابية للإدلاء بصوتها فى جولة الإعادة، وبادر رجال الشرطة إلى تقديم المساعدة لها وتوفير كرسى لتجلس عليه.





وخرج المستشار لمساعدة الناخبة المعمرة للإدلاء بصوتها فى مكانها الذى تجلس فيه خارج اللجنة نظرا ل ظروف سنها وصحتها.





وكانت الجولة الأولى شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.





وفي الفيوم، أصدر النائب احمد مصطفى الفرجانى والمرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز سنورس وطامية بيانا عقب حادث إطلاق الرصاص عليه عقب عودته لمنزله فجر اليوم، قال فيه:





اطمئن اهلى وأبناء دائرتى الانتخابية على حالتى الصحية بعد الحادث الذى تعرضت له فجر اليوم ومحاولة إغتيالى أثناء عودتى إلى منزلى بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت الانتخابى فى محاوله للتأثير على نسب التصويت لى وعلى شعبيتى وسط اهلى واحبابى واخوتى أبناء الدائرة الكرام.





وأضاف النائب أن الجميع يعرفنى جيدا ولست بغريب عنكم ، وأدعو جميع الاهل والاحباب من شرفاء الدائره للاصطفاف وإكمال المسيرة حتى نهاية اليوم وإعلان النتيجة ، واشكر جميع من اتصل أو قام بالزيارة أو السؤال للاطمئنان .





وقال أدعو من لم يقم بالتصويت إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار الأصلح ، واشهد الله انى ما زلت على العهد لخدمه اهالى الدائرة ولم اقم بإيذاء أى إنسان ولم أرد على الإساءة والتجنى بالشائعات بمثلها لانى أتعامل بشرف واحتسب ذلك عند الله وادعوا الجميع بأن يكون الرد فى الصندوق ولن يستطيع أحد أن يغير من عزيمتنا وربنا يولى منا وفينا الصالحين .





من جانب آخر تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، جهودها لكشف حقيقة البلاغ المقدم من المرشح و عضو مجلس النواب أحمد مصطفى ، والمرشح عن حزب حماة الوطن"، بدائرة مركز طاميه وسنورس الذى يتهم فيه مجهولين باطلاق الرصاص على سيارته أثناء عودته الى منزله بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى عند قرية كوم أوشيم بمركز طامية فجر اليوم ولم يصب بأى إصابات .





وكان اللواء صبرى البسيوني مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الفيوم ، يفيد دخول المرشح أحمد مصطفى عبد الواحد 56 سنة عضو مجلس نواب ومرشح حالي عن دائرة طامية وسنورس.





وأكد المجني عليه، أنه أثناء خروجه من منزله فجر اليوم لمتابعة الانتخابات بصحبة ابن شقيقه، جرى إطلاق النيران عليه كما انتقل فريق من البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، لفحص البلاغ موقع الحادث وكشف ملابساته.