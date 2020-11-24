فيحاء وانج تكتب: الصين تستضيف مؤتمر الإنترنت العالمي

تم الكشف عن 15 من الإنجازات العلمية والتكنولوجية الرائدة للانترنت في العالم يوم الاثنين (23 نوفمبر) خلال المؤتمر العالمي للإنترنت - منتدى تطوير الإنترنت الذي عقد في بلدة المياه ووتشن بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.









وتغطي الإنجازات التي تم اختيارها من قبل مجموعة تضم ما يقرب من 40 خبيرا من جميع أنحاء العالم، التعافي الصناعي بعد الوباء والتنمية المنسقة، الحوكمة الاجتماعية الرقمية، الاستجابة العالمية للأزمات العامة، الحياة السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي (AI) وغيرها من المجالات المتعلقة بالإنترنت.









كما تشمل الإنجازات العديد من الموضوعات التي ساعدت في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مثل " تكنولوجيا للأبد: التواصل من أجل تعاون بلا حدود "، تجربة تستند إلى تطبيق اجتماع تينسنت من شركة تينسنت للحوسبة السحابية (بكين) المحدودة.









وتم الإقرار أيضا بـ: " منصة البيانات الضخمة للوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها واستئناف العمل " من قبل الأكاديمية الصينية للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في أس أي تي أس، و" الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 المستندة إلى الذكاء الاصطناعي: الحل الشامل للتوصيل الذاتي في ميتوان" بواسطة شركة بكين سانكواي للانترنت والتكنولوجيا المحدودة.









وتحت عنوان " التمكين الرقمي لمستقبل أفضل: بناء مجتمع المستقبل المشترك في الفضاء الإلكتروني"، سيتضمن المنتدى الذي يستمر يومين منتديين رئيسيين وخمسة منتديات فرعية ومعرضا وأنشطة أخرى، سواء عبر الانترنت أو على أرض الواقع.







