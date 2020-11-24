طقس سيئ.. تعليق الدراسة فى مدارس الدقهلية غدا

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد وجه اليوم بسرعة الانتهاء من مراجعة كل الاستعدادات واتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية من اليوم وغدا الأربعاء 25 نوفمبر الجاري وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رئيس الوزراء بشان الاستعداد لموسم الأمطار والسيول ومراجعة الإجراءات والاحترازية فى هذا الشأن.





وأكد محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى لضرورة إعلام المواطنين من خلال مكبرات الصوت بدور العبادة، والتنبيه عليهم بتوخي الحذر اثناء السير علي الطرق والبعد عن أعمدة الإنارة والاشجار، والمنازل والبلكونات القديمة ببعض المناطق، مؤكدا جاهزية كل المعدات بالوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاعتها المختلفة بنطاق الوحدات المحلية، وكذا شركة الكهرباء لمواجهة اي تداعيات فورا.





ووجه محافظ الدقهلية لضرورة الجاهزية والاستعداد من قبل مرفق الاسعاف للتعامل الفوري والتحرك تجاه أي طوارئ حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.





وأكد المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية على ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة العمليات والأزمات والكوارث بالمحافظة فى هذا الشأن، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء، حفاظا على الأرواح والممتلكات.





وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية قد أعلنت من قبل رفع حالة الطوارئ بجميع مناطق قطاعات المحافظة، وذلك بناءً على توجيهات المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حيث أمر بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة؛ وذلك لحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.