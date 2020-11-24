وزير الخارجية الكويتي يزور مصر لبحث الملفات المشتركة





وكان وزير الخارجية، سامح شكري، توجه الاسبوع الماضي إلى دولة الكويت، حاملًا معه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.





والتقى شكري خلال الزيارة، بكل من الشيخ صباح، وولي العهد، الشيخ مشعل الصباح، ورئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، ووزير الخارجية الكويتي.





وبحث وزير الخارجية خلال زيارته مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والتطورات الأخيرة، التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الإقليمية.





أفادت صحيفة "الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح يتوجه يوم الخميس المقبل إلى مصر في زيارة رسمية تحمل الكثير من الملفات المشتركة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.