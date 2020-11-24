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أخبار البلد

مطار القاهرة ينفي إصابة رئيس شركة الميناء بـ كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
نفت شركة ميناء القاهرة الجوي، ما نشر في بعض وسائل الإعلام من اشتباه إصابة رئيس شركة مطار القاهرة، بفيروس كورونا وعزله منزلية، مؤكده أن هذا الكلام عار تماما من الصحة. 

وأوضحت شركة ميناء القاهرة الجوي، أن مضمون هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، موضحه أن رئيس مجلس الإدارة، قد  عاني من هبوط شديد و ارتفاع بنسبة السكر بالدم بعد عقد عدة إجتماعات والمجهود الشاق الذي قام به أثناء العمل، وأنه ليس هناك أي اشتباه في الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتهيب شركة ميناء القاهرة الجوي بمسؤلي المواقع الإلكترونية تحري الدقة قبل نشر أي خبر و الرجوع الي القنوات الرسمية بالشركة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .
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