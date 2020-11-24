خاص.. عضو المجلس الاستشاري لترامب : فساد ابن جو بايدن يتخطى 1.5 مليار دولار

قال البروفيسور غبريال صوما بروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس دونالد ترامب، إن قضايا فساد جو بايدن وعلاقته بالصين، أمور كان يطرحها الرئيس ترامب للمناقشة في كل خطبه مؤخرا.

وأوضح البروفيسور "غبريال صوما" خلال حواره مع موقع "صدى البلد"، أن وسائل الإعلام الأمريكية لا تهتم بعلاقة "جو بايدن" بالصين والأموال التي جناها ابنه باسم والده بالصين، حيث استفاد ابن جو بايدن بصفقات تصل إلى 1.5 مليار دولار عندما كان جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما.





وأضاف البروفيسور "غبريال"، انه لا يدري أن وسائل الإعلام الأمريكية ستتحدث حول هذا الأمر.





الجدير بالذكر أن الرئيس ترامب خسر منصبه الرئاسي، بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، التي عقدت أوائل الشهر الحالي، في مشهد تاريخي وحاسم لم تشهده أمريكا من قبل ، وذلك وسط ادعاءات الرئيس السابق ترامب بتزوير الانتخابات الأمريكية.