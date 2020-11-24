رئيس الشيوخ والأمين العام ينعيان نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط

كما نعي امين عام المجلس المستشار محمود اسماعيل عتمان، الصحفي الكبير داعياً الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته.

كما نعي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في وقت سابق، قاسم عوض نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، رئيس وحدة البرلمان سابقًا، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، بواجب العزاء في وفاة قاسم عوض.

وكان "قاسم عوض" رحمه الله عليه قد تقلد عدد من المناصب في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وآخرها نائب رئيس تحرير الوكالة، المشرف علي قطاع الأخبار، وعضو مجلس الإدارة وعضو مجلس التحرير، وعمل لفترة طويله كرئيسًا لوحدة البرلمان.