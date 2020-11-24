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شاهد.. لحظة تسلم محمد أبو العينين جائزة فخر العرب في دبي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:51 م
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
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هاني حسين
عرضت  الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، لحظة تسلم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، جائزة فخر العرب كأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في الاقتصاد العربي والصناعة.

وتسلم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، جائزة فخر العرب 2020 كأحد أفضل الشخصيات تأثيرًا في الاقتصاد العربي، والصناعة والمسؤولية المجتمعية .

وتلقى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا، دعوة من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية – بجامعة الدول العربية، تفيد باختياره كأحد أفضل الشخصيات تأثيرا في الاقتصاد العربي لعام 2020، من قبل هيئة منح الجوائز العلمية في دبي.  

من جانبه، أعرب النائب محمد أبو العينين، عن فخره وسعادته بتلك الجائزة، قائلا: "شرف لي اختياري من جانب هيئة منح الجوائز العلمية في دبي كأحد أفضل الشخصيات تأثيرا في الاقتصاد العربي لعام 2020، ومنحي جائزة فخر العرب 2020 في مجال الاقتصاد".  

وأكد أبو العينين أن الجائزة بادرة طيبة، وثقة غالية من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهيئة منح الجوائز العلمية، برعاية السفير ذياب الرشيدي، عميد السلك الدبلوماسي في دبي والإمارات الشمالية، ورئيس البعثة الدبلوماسية لدولة الكويت.

وأهدى أبو العينين الجائزة إلى الوطن الغالي مصر، رئيسًا وشعبًا على ما تقدم من إنجازات وما تحقق من طفرة إصلاحية تمكنت خلالها مصر من العبور إلى المستقبل برؤى مستنيرة وخطوات أسرع.

وأكد: إننا عازمون بما أوتينا من حب للأوطان وانتماء لها، أن نستمر في دعم مسيرة الإصلاح بالتصنيع والإنتاج والتأثير الفاعل في الاقتصاد المصري والعربي وفتح مجالات أكبر للشباب من أجل الريادة والتفوق والإبداع.

وتُمنح الجائزة لأهم الشخصيات العربية التي شكلت نقطة تحول في مسار الحياة وكانت الأكثر تأٌثيرًا في الاقتصاد والمسؤولية الاجتماعية خلال العام الجاري 2020.

ومن المقرر أن تنقل إدارة لجنة جائزة فخر العرب مراسم احتفالية تكريم الشخصيات العربية وتسلم الجائزة للفائزين اليوم.

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