الوضع مستقر .. مستشفيات جامعة عين شمس تكشف آخر تطورات حالات الإصابة بكورونا





وأضافت الدكتورة سامية خلال تصريحاتها لصدي البلد انه في حالة ظهور أعراض على أي من الأطقم الطبية او أحد العاملين يعزل في المنزل حتى تنتهي الأعراض تماما اما في حالة ثبوت ايجابية الفيروس يتم عزله في مستشفى العبور الخاصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا من هيئة أعضاء التدريس مشيرا الى انه يمكن الي الرجوع الي عمله في حالة ثبوت سلبية حالته .





وأشار نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس إلى أنه لا يمكن تحديد حدة الفيروس في الأيام المقبلة كيف تكون منوها انه من الطبيعي وجود اصابات في جميع القطاعات ولكن ضرورة السيطرة على الموقف واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل تام .





وأوضحت الدكتورة سامية أن جامعة عين شمس تقوم بدور كبير في مواجهة فيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس وهي تخصيص مستشفى العبور لاستقبال مصابي كورونا من هيئة أعضاء التدريس والطلاب بالإضافة إنشاء أول مستشفى ميداني تستقبل جميع جموع الشعب .





وأكدت ، أنه تم تنظيم حملات توعوية داخل الجامعة، للطلاب والموظفين، من خلال فريق مكافحة العدوى بمستشفيات كلية الطب، مشيرة إلى أنه تم توزيع منشورات توعوية على الطلاب والموظفين حول الفيروس وكيفية تجنب الإصابة بهن كما تم عقد عدة ندوات تعريفية بالفيروس بالعديد من الكليات، لمحاولة نشر الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأعراض المرض، وفترة الحضانة وكيفية العزل المنزلي.



الجدير بالذكر أنه تم تخصيص ٤٥٠٠ متر لبناء المستشفى الميداني وأن هذه المستشفى الميداني، استكمالا للدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهي مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمها بالمستلزمات الطبية.

المستشفى الميداني يحتوي على 176 سريرا، بينها 11 في وحدة العناية المركزة للحالات التي تحتاج إلى ذلك، ويستقبل المستشفى الحالات المتوسطة والحالات غير الملائم لها العزل المنزلي





أكدت الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس أن الوضع بالمستشفيات الجامعية مستقر من حيث حالات الإصابة بكورونا موضحا أن العاملين والأطقم الطبية يقدمون الرعاية الطبية كاملة لكافة مرضى بالمستشفيات.