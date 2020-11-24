بعد التحذير من طقس الغد .. #الأحوال_الجوية يتصدر تويتر





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏يعني هى الاحوال الجويه دى مبيجلهاش مزاج تسوء غير فى ال3 ايام اللى الواحد مبيحضرش فيهم" و "‏بكرة أجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية".





وقال أخرون "‏هو سوء الاحوال الجويه وتعطيل الدراسه دول مبيوصلوش للزقازيق ليه" و "‏عايزه اخد اجازه بكرة من الشغل انا كمان لسوء الاحوال الجويه"









وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأربعاء، لطيف على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، يصاحبه نشاط للرياح المعتدلة تنشط أحيانا.





ويكون الطقس مائلا للبرودة على السواحل الغربية نهارا لطيفا على السواحل الشرقية، باردا ليلا، يصاحب ذلك نشاط للرياح على السواحل الغربية أحيانا والسواحل الشرقية أيضا.





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ويكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا مائل للبرودة ليلا، ويكون الطقس لطيفا على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، ويبقى الطقس باردا ليلا.





وتتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.





ويكون هناك سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ).





وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).





- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)





- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا).





وتسجل نسب الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 28، السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 45، شمال الصعيد 60 للعظمى والصغرى 30، جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 20، أما عن حالة الملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الأحوال_الجوية بعد تحذيرات هيئة الارصاد الجوية من منخفض جوي يضرب البلاد خلال الساعات القادمة.