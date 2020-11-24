اللجنة العامة بالبحيرة تنفي غلق لجنة مدرسة الحجناية بدمنهور

نفي مصدر باللجنة العامة بالبحيرة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، منذ قليل، خبر غلق مدرسة الحجناية الإبتدائية التابعة لمركز دمنهور، لمدة ساعة، بسبب مشادات كلامية بين أنصار المرشحين.

وأكد المصدر، أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي في جميع اللجان الإنتخابية في مركز ومدينة دمنهور دون رصد شكاوي.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إنتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، مشيرًا إلي أنه تم فتح جميع اللجان الإنتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة ووصول المستشارين وأعضاء اللجان، إيذانًا ببدء فعاليات اليوم الثاني والأخير من جولة إعادة إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ م .

وأشار محافظ البحيرة، أن جميع المقرات واللجان شهدت حملات مكثفة للتعقيم والتطهير وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية حرصًا على سلامة الناخبين.



كما شهدت لجان الإقتراع توافد عشرات من المواطنين، قبل دقائق من فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم .



وأوضح هشام آمنة، أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسي بمجمع دمنهور الثقافي برئاسته وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة وكافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في اي موقف .



جاء ذلك، خلال متابعته العملية الإنتخابية، ورئاسته غرفة العمليات الرئيسية بحضور اللواء ياسر سمير علي قائد الفرقة العاشرة، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد، واللواء أ.ح عبد الحميد عفيفي، إدارة المتاحف العسكرية، والعقيد أحمد فوزي قائد مركز عمليات المنطقة الشمالية، والعقيد شريف عبد الباري، المستشار العسكري وممثلي كافة الجهات المعنية .

حيث يتم التواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع اللجان الإنتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة .



وقد أشاد هشام آمنة، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات واللجان الإنتخابية بدائرة المحافظة، مؤكدًا أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع وتحقيق مبدأ الشفافية والحيادية، مشيرًا أنه تم تجهيز ٦٥٣ مركز إنتخابي يضم ١٢٩٦ لجنة فرعية بعدد ٩ دوائر انتخابية لإستقبال ٤ مليون و١٢ ألف و٣٣٨ ناخب .



وأكد محافظ البحيرة، أنه قد تم المرور على كافة اللجان العامة والتأكد من وصول السادة المستشارين وإنتظام العمل باللجنة العامة، وتم التأكد من توزيع المظاريف إستعدادًا للعملية الإنتخابية مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات الإنتخابية .



كما أكد المحافظ، على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية بمقرات اللجان الإنتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة مع إلتزام جميع الموظفين والناخبين المتواجدين باللجان بإرتداء الكمامات .

وأوضح المحافظ، أنه تم توفير وسائل النقل اللازمة وكافة الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الإنتخاب بكل سهول ويسر مع توفير مظلات وأماكن إنتظار للعمل على راحة الناخبين مع رفع درجة الإستعداد بكافة المقرات واللجان الإنتخابية وتركيب مظلات وتوفير مقاعد لكبار السن بالإضافة إلى كرسى متحرك بكل مقر وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الإجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياة مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها .



كما تم التأكيد على رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وأطقم الجراحة لمجابهة أي موقف طارئ بالإضافة إلى تمركز الإسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لأي مواطن .

ويناشد اللواء المحافظ جموع الناخبين بالنزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني وتمثيل بلدهم في إختيار المرشح الأمثل لهم دون تدخل أو تحيز حيث أن محافظة البحيرة تعد رائدة في ذلك، ولها باع كبير فى الإنتخابات السابقة مما يدل على مدى الوعي والفهم والثقافة .

وعبر اللواء المحافظ عن ثقته فى وعي المواطنين بالمشاركة فى العملية الإنتخابية وأن تظهر بصورة تليق بمحافظة البحيرة والديمقراطية التي تنالها الآن الدولة تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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