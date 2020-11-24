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تعليم

هندسة حلوان بالمطرية تعلن عن مسابقة للطالب المثالي.. تفاصيل

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:20 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أطلقت كلية الهندسة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،  الأنشطة الطلابية  للعام الدراسى الجديد، وبدأت لجان الانشطة و اتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام.


وأعلنت كلية الهندسة بجامعة حلوان بالمطرية  عن تنظيمها لمسابقة  للطالب والطالبة المثالية تحت اشراف عميد الكلية وإدارة رعاية شباب الكلية. 


وصرح مسؤول ادارة رعاية الشباب بأن المسابقة تحتوى على اسئلة فى  " المعلومات العامة  " ويتم اختيار عدد ٢ طالب مثالي وعدد ٢ طالبة مثالية ويتم منحهم كأس الطالب المثالي وتصعيدها للمسابقة على مستوى الجامعة . حيث ان المسابقة  المركزية  التي تكون على مستوى الجامعة يتنافس فيها كل كليات الجامعة والفائز في المسابقة يتأهل للسفر للخارج ( هولندا)  شرط ان يكون المتسابق حاصلا علي تقدير  جيد جدا في العام الماضي. 


ونوهت ادارة رعاية شباب الكلية  بأنه على من يرغب بالاشتراك التقدم لادارة رعاية الطلاب علي ان يكون اخر موعد للتقدم للمسابقة الخميس ٢٦ نوفمبر . 

 
جدير بالذكر انه نظمت إدارة النشاط الرياضي بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان «ماراثون» سباق دراجات هوائية ضم مجموعة  من الطلاب من مختلف كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.


ويأتي انطلاق «ماراثون» سباق الدراجات الهوائية في ظل دعم جامعة حلوان الأنشطة الرياضية حتى تكون أسلوب حياة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية لديهم من خلال ركوب الدراجات، في ظل خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي الجديد، وعلى رأسها الأنشطة الرياضية التي تأتي على قائمة الأولويات، وذلك لدورها الهام في خلق روح التنافس الشريف، وإعداد جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية والأخلاقيات الحميدة. 


وتعمل إدارة النشاط الرياضي في الجامعة على تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة التي تدعم قدراتهم وتنمي مواهبهم وتعمل على خلق نوع من التواصل والألفة بينهم وذلك تحت إشراف أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي وفريق عمل متكامل ومتعاون بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب. 


جدير بالذكر أن بطولة الجامعة للدراجات تم من خلالها اختيار منتخب الجامعة الذى سوف يمثل الجامعة في دورة الجامعات المصرية بالإسماعيلية في الفترة من٢٢: ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠.
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