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فن

لبلبة.. يسرا اللوزي وريهام عبد الغفور.. نجمات مصر بلجان تحكيم القاهرة السينمائي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:23 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
كشف مهرجان القاهرة السينمائي عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.

وتضمنت القائمة نجمات يمثلن مصر بمختلف مسابقات المهرجان العريق، بجانب الفنان محمد فراج بمسابقة اسبوع النقاد، والناقد ياقوت الديب لجائزة  الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي)، مع المنتج الكبير جابي خورى عضوا بلجنة تحكيم المسابقة الدولية.

لبلبة عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية

- لبلبة، ممثلة مصرية، بدأت العمل في مجال السينما منذ كان عمرها 5 سنوات، وخلال مسيرتها قدمت بطولة 85 فيلمًا، وحصلت على العديد من الجوائز كأحسن ممثلة.

يسرا اللوزى بلجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية

- يسرا اللوزي، ممثلة مصرية، بدأت مشوارها السينمائي بالعمل مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم "اسكندرية نيويورك" الذي عرض في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان عام 2004، قبل أن تبدأ مشوارها الاحترافي بالسينما عام ٢٠٠٨، ومن أبرز أفلامها؛ "بالألوان الطبيعية"، و"هليوبوليس" و"ميكروفون".



ريهام عبد الحكيم بلجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية

- ريهام عبد الغفور، ممثلة مصرية، بدأت مسيرتها في الدراما التلفزيونية، قبل أن تنطلق في السينما عام 2002 بالمشاركة في فيلمي "سحر العيون"، و"صاحب صاحبه"، ثم توالت أدوارها السينمائية من بينها "ملاكي إسكندرية"، و"جعلتني مجرما"، و"الخلية"، و"سوق الجمعة"، وخلال مسيرتها حصلت على العديد من الجوائز.


واستحدث مهرجان القاهرة السينمائي ثلاثة جوائز نقدية، تقدم للمرة الأولى في الدورة 42.

الجائزة الأولى قدرها 5 آلاف دولار تقدمها منصة Watch It، للفيلم الفائز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير بمسابقة "سينما الغد"، والجائزة الثانية قدرها 50 ألف جنيها، تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لأفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر.

أما الثالثة، فهي جائزة NUT لأفضل فيلم يمثل المرأة َمقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية، وقدرها 10 آلاف دولار.

كما يواصل المهرجان تقديم جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله) المقدمة من شركة باديا – بالم هيلز، والتي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار، وتُمنح لأحد الأفلام التى سيتم اختيارها فى المسابقة الدولية.


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