بدء انطلاق الأعمال الإنشائية للمدرسة اليابانية الجديدة بمطروح

تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الثلاثاء ٢٤ نوفمبر بتفقد بدء انطلاق الأعمال الإنشائية للمدرسة اليابانية الجديدة بحي الشروق شرق مدينة مرسي مطروح بحضور المهندس حسن سلامة مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة .









،واكدت الدكتورة دينا عثمان أن ذلك ياتى فى اطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية باعتبار المدارس اليابانية صرح تعليمي كبير يقدم محتوي تربوي متميز لخدمة أهالي وأبناء مطروح اعتمادا علي تطبيق أنشطة التوكاتسو ودورها المحوري في تنمية وصقل روح المسئولية والتعاون وبث الثقة بالنفس لدى التلاميذ والتي توازي ما يتم تطبيقه بالنظام التعليمي الياباني بنفس نوعية تلك المدارس بالمحافظات الاخري .





واشارت أن إنشاء المدرسة اليابانية بحي الشروق ياتى مواكبا لرؤية التطوير التى تنتهجها وزارة التربية والتعليم لادخال انظمة نعليمية جديدة تواكب العصر مع الحاجة إلى مثل ذلك النوع من التعليم الذى تسعى الوزارة بإنشائها في عدد المحافظات.





واضافت أن ذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للمشروعات و الأعمال الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة .





من ناحية أخرى قام نائب محافظ مطروح بجولة ميدانية و تفقد مدرسة السلام القديمة وبحث مدى امكانية اقامة أوإنشاء مدرسة جديدة تخدم ابناء المحافظة .





من ناحية أن اخرى أكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الجديد أننا في خدمة أهالي المحافظة وسنبذل أقصي جهد لرفع المستوي التعليمي لأبنائنا الطلاب .





وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اجتمع اليوم مع الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وسناء عبدالعال مدير عام الشئون المالية والإدارية و إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام و مني ناصف مدير عام الشئون التنفيذية .

حيث أكد مدير المديرية خلال هذا الاجتماع علي ضرورة التعاون بين جميع عناصر المنظومة التعليمية بالمحافظة مع توافر الاخلاص وتحمل المسئولية والتحلي بالامانة والصدق والشفافية وذلك لتخطي وتجاوز اي عقبات تواجه التعليم بالمحافظة مع وضع الحلول العلمية القويمة لتخطي هذه العقبات .





واضاف أن العمل في مطروح شرف عظيم ونحن جميعًا في خدمة أهاليها وسنبذل أقصي جهد لرفع المستوي التعليمي لطلاب المحافظة بمشاركة وتعاون كافة الزملاء المعلمين والاداريين من اجل تحقيق التطور التعليمي المنشود .



