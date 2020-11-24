خاص| عضو المجلس الاستشاري للرئيس ترامب يكشف حقيقة تعرضه لمؤامرة

هل بالفعل واجه دونالد ترامب مؤامرة كبرى لإسقاطه من الرئاسة الأمريكية، سؤال يدور في أذهان الكثيرين في الأوساط الأمريكية خاصة المؤيدين للرئيس السابق ترامب.





وللإجابة على هذا السؤال الحوار موقع صدى البلد، البروفيسور"غبريال صوما بروفيسور في القانون الدولي، وعضو المجلس الاستشاري للرئيس دونالد ترامب، الذي أوضح أنه من الصعب في الوقت الحاضر التأكد من هذا ذلك، ولكن محامي ترامب رودي جوليان يقول إن هناك بالفعل تزوير بالانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر.

وأضاف البروفيسور غبريال صوما، إنه لم يظهر حتى الآن للشعب الأمريكي ما هي الأمور بصورة محددة، حيث يقال هناك تلاعب في الماكينات الانتخابية وأن هناك تجاوزات وقعت خلال تمديد فترة الانتخابات، وان هناك مراقبون من الحزب الجمهوري منعوا من متابعة فرز الأصوات داخل اللجان خلال العملية الانتخابية.

ويعتقد عضو المجلس الاستشاري للرئيس دونالد ترامب،ان تلك هذه الأمور ستحال إلى المحكمة العليا، وهي التي ستقرر ما اذا كان وقوع تجاوزات في الانتخابات أم لا، حيث يجب أن تكون تلك التجاوزات أدت إلى فوز المرشح جو بايدن في الانتخابات، وعلى ضوء ذلك عندما تقرر المحكمة سيعلم الجميع فيما ما إذا كان حصل تجاوزات ام لا.

الجدير بالذكر أن الرئيس ترامب قد خسر منصبه الرئاسي، بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري جو بايدن بأنتخابات الرئاسة الأمريكية، التي عقدت أوائل الشهر الحالي، في مشهد تاريخي وحاسم ام تشهده أمريكا من قبل ، وذلك وسط ادعاءات الرئيس السابق ترامب بتزوير الانتخابات الأمريكية.