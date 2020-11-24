ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعطيل الدراسة غدا بجامعة الإسكندرية واستمرارها أونلاين

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:08 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها اونلاين وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة غدًا وفقًا للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.

ويستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق احتياجات كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة ابنائنا الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.


أقرأ أيضًا:

تعطيل الدراسة في المدارس وإجازة بالمصالح الحكومية بالإسكندرية غدا

وقد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة غدا، الأربعاء، الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب".

ويتمثل القرار فى المديريات  الآتية : التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري.

 

ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات.

 

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.


وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى ، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.

 

وتشهد الإسكندرية حاليا نوة المكنسة التي تستمر إلى نهاية الشهر، وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم، من بينهم طفلان وسيدة، في انهيار عقار بحي الجمرك، وسط الإسكندرية أمس، الجمعة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من انتشال أربع جثث، وهم طفلان وسيدة، وطبيب.

وفي كرموز، لقي شاب مصرعه، وأصيب شخصان آخران أمس، الجمعة، في انهيار جزئي لعقار بمنطقة كرموز، التابعة لحي غرب الإسكندرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لاستمرار سوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة غدًا بجميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غدا بـ 3 مراكز | تحديث

بسبب الأمطار والسيول.. تعطيل العمل بالمرافق الحكومية في الإسكندرية غدا

وفاة 5 أشخاص في انهيار عقارين.. يوم عاصف وليلة حزينة بالإسكندرية.. شاهد

لمعرفة مدى جاهزية لمحطات.. زيارات ميدانية لرئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة ورياح في 20 منطقة بالجمهورية غدا.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

إسرائيل تدرج السعودية على قائمتها الخضراء

الرئيس السيسي يكشف الحل لتقليل الإصابة بـ كورونا

إصابة أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي الجديد بفيروس كورونا

غزيرة جدا.. محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل موجة الطقس السيئ المرتقبة

رغم موافقة ترامب على نقل السلطة لـ بايدن.. البيت الأبيض يصدر توجيهات معاكسة لموظفيه

Advertisements

إصابة جديدة بـ كورونا في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. شرط الكاف لتأجيل نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

مش عايز حاجة بعديه.. أول رد فعل من عمرو دياب بعد أخبار انفصاله عن دينا الشربيني

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة .. فيديو

تحرك عاجل من السعودية في مجلس الأمن بشأن الهجوم الإرهابي على أرامكو

5 حالات كورونا.. الكاف يجرى مسحة أخيرة لـ الأهلى والزمالك قبل نهائى إفريقيا

أمطار غزيرة ورياح في 20 منطقة بالجمهورية غدا.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

الرئيس السيسي يطلع على تطورات انتشار كورونا بمحافظات الجمهورية

الوباء مستمر.. 8 رسائل من السيسي للشعب المصري لمواجهة فيروس كورونا .. فيديو

خاص.. عبد الرحمن مجدي يفاضل بين الاهلي وبيراميدز بعد إنهاء علاقته بالإسماعيلي

السيسي: نشهد زيادة في إصابات كورونا.. واتباع الإجراءات الاحترازية لن يدفعنا لاتخاذ قرارات

حازم إمام يكشف سبب قبوله العمل في نادي زد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. النباتيون أكثر عرضة للإصابة بكسر العظام بنسبة 43%.. نسرين طافش تستعرض جمالها على انستجرام

فوائد العدس الأصفر للصحة والنساء والأطفال

وداعا للإزعاج .. 11 علاجا للحموضة بدون أدوية