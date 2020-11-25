اليوم.. أولى جلسات محاكمة 22 متهمًا بـ خلية داعش العمرانية

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة محاكمة 22 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية"، بجلسة جلسة 25 نوفمبر الجارى.





وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 نوفمبر الجارى، لنظر أولى جلسات محاكمة 22 متهما، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية"، أمام الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.





وجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين هانى عبد الله "محبوس"، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.





وأسندت النيابة للمتهمين من الـ 19 وحتى 22 تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من 3 وحتى الـ 6 تهم الشروع فى قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة "سيارات شرطة".





ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم الشروع فى قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية "بنادق مسدسات، وخرطوش".





الجدير بالذكر ان الدائرة الخامسة تنظر 5 قضايا إرهاب تشغل الرأي العام ارتكبها مجموعات مسلحة للإخلال بالأمن العام وتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والقضاء ومؤسسات الدولة وتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة وأصدر الدائرة عددًا من الأحكام الرادعة لهؤلاء ممن يتخذون الإرهاب وسيلة لهم لتحقيق أغراض تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة، ولعل كلماته قبل الحكم على هؤلاء الإرهابيين خير دليل وشاهد فيقول في بداية أحكامه مستشهدًأ بقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ".