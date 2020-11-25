للتأكد من مواجهة كورونا.. لجنة من هيئة البترول تتفقد شركات الإسكندرية

قامت لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا للتفتيش علي شركات قطاع البترول والمشكلة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالقرار رقم 70 /2020، وذلك بجولة بإحدى الشركات التابعة للوزارة في مدينة الإسكندرية.





وتمت الجولة من أجل التأكد على مدى التزام الشركات بتطبيق تعليمات وزارة البترول ووزارة الصحة فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا - كوفيد 19 داخل شركات قطاع البترول بزيارة شركة الحمرا أويل ضمن جولتهم بمحافظة الإسكندرية.





اقرأ أيضًا:





وأشاد أعضاء اللجنة بمدى التزام شركة الحمرا اويل وتطبيقها للمعايير والإجراءات داخل الشركة ومع جميع الموظفين، من إرتداء الكمامات، والتباعد بين الموظفين، وطاقم العمل داخل الشركة، وتطهير الأماكن بشكل دوري، بخلاف المطهرات والأوقية الطبية وكاشف الحرارة على مداخل الشركة.





قام بالجولة أعضاء اللجنة المكونة من الاستاذ محمد أنور احمد، مدير عام بالإدارة العامة للأمن بالهيئة العامة للبترول، والمحاسب أحمد نبيل خيره، مدير عام بالتخطيط والمشروعات بالهيئة، والدكتور حسام الدين مصطفي، بالإدارة الطبية بالهيئة، وقد رافق اللجنة أحمد رمضان مدير عام الشئون الإدارية بالشركة، ورضا المصري مدير عام الأمن، والمهندس حمدي فاروق، مدير عام السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.





وعلى صعيد آخر، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى الاجتماع الثالث بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى تدعم القطاع السياحي وتحفز نشاط الطيران، وذلك فى ضوء حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وسعيًا للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.





وأوضح المهندس طارق الملا أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية الهامة والعمل على تذليل التحديات التى تواجهها، مشيرًا إلى أن قطاعى السياحة والطيران من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تأثرت بشكل مباشر من جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف وزير البترول، أن هناك تنسيقًا مستمرًا وتعاونًا كاملاً بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والمبادرات الجديدة التى سيتم دراستها وبحث آليات تنفيذها خلال الفترة القادمة لدعم برنامج تحفيز الطيران للمقاصد السياحية المصرية.