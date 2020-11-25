اقتصاد السعودية.. مدينة الملك عبدالله توقِّع اتفاقيتي تعاون لتمويل المنازل

وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية السعودية ، اتفاقيتي تعاون مشترك مع إحدى الشركات لتمويل المنازل، وتنص الاتفاقية الأولى على توفير حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المنصوص عليها بحسب أنظمة التمويل، فيما نصت الاتفاقية الثانية على إنشاء منتجات تمويلية مختلفة.









وستعمل المدينة بموجب الاتفاقيتين على توفير العروض السكنية وإحالة واستقبال طلبات الراغبين منهم في تمويل الوحدات السكنية التي تقدمها،

إضافة إلى إنشاء منتج التمويل المباشر والصكوك.









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وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد إبراهيم لنجاوي, أن الشراكة ستتيح فرص الاستثمار في مختلف الأحياء بالمدينة، مشيرًا إلى أنه جرى تصميم الأحياء السكنية بالمدينة لتلبي جميع متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز مع بنية تحتية متقدمة، تسهم من خلالها المدينة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ببرامج جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية للبيئة العصرية.









وعلى صعيد آخر، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدور عدد من القرارات القاضية بإيقاع عقوبات على 30 مؤسسة مالية خاضعة لإشرافها؛ نتيجة مخالفتها لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، مع توجيهها بتصحيح الخلل الناتج عن تلك المخالفات.







