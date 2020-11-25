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اقتصاد

اليوم.. اجتماع عربي لمتابعة تطبيق الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
الأمانة العامة لجامعة
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
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قسم الاقتصاد
تعقد لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية اليوم الأربعاء اجتماعها الرابع عـشر الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة الطاقة بالقطاع الاقتصادي" عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء الطاقة المتجددة في الدول العربية، والمنظمات العربية المتخصصة وأهمّها الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة، والإسكوا.

وأفاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في تصريح له اليوم، بأن الاجتماع سيناقش عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها آلية متابعة تطبيق الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إمكانيات التعاون مع التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية.

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وشدّد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة.

وعلى صعيد آخر، أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الورشة الثالثة ضمن سلسلة ورش العمل الفنية الافتراضية بعنوان "مقاصد الشريعة في المالية الإسلامية"، التي ستعقد لمدة يومين متتاليين.

وتستهدف الورشة المهنيين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات التنظيمية، والسلطات الرقابية، وتسعى من خلال هذه المبادرات لتطوير المشاركين من خلال الجانب العملي الذي يمكنهم تطبيقه في بيئة العمل ، وتندرج تحت مخرجات الهدف الإستراتيجي الثالث الخاص بالتأهيل والتمكين المهني، الذي من خلاله يسعى المجلس العام لتطوير القدرات المهنية وتأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

وشهدت ورشة العمل مشاركة أكثر من 50 مشاركا من 19 دولة، يمثلون أهم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والسلطات التنظيمية والرقابية، والوسط الأكاديمي والمؤسسات الدولية الداعمة، وتم التركيز على التجارب الفعلية للبنوك والحالات العملية الواقعية ، بالإضافة إلى جلسات تبادل الخبرات في الجانب الصناعي والشرعي.
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