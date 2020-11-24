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محافظات

استعدادات طارئة بدمياط لمواجهة الطقس السيئ

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:42 م
استعدادات مكثفة لموجة
استعدادات مكثفة لموجة الطقس
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زينب الزغبي

أكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، عن إتمام كافة الاستعدادات الخاصة بمجابهة موجات الطقس السئ وسقوط الأمطار خاصة مع احتمالية تعرض البلاد لنوة شديدة غدا الاربعاء.

حيث نوهت إلى أن المحافظة قد عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع كافة الأجهزة المعنية، لوضع خطة محددة، لمواجهة النوات المحتمل حدوثها خلال الايام المقبلة، إذ تضمنت تلك الخطة كافة الأعمال المقرر تنفيذها مسبقًا و كذا وضع محاور لتلافى جميع السلبيات ووضع إجراءات احترازية استعدادا لفصل الشتاء.. 

هذا وقد أشارت محافظ دمياط الى أنه تم التأكد من جاهزية كافة معدات الكسح و سيارت شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى و الطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع والمعالجة، فضلًا عن إتمام عمليات تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، و عقد غرف عمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.. 

وأضافت محافظ دمياط أنه تم توجيه الوحدات المحلية و قطاع الكهرباء بمراجعة جميع أعمدة الإنارة و أكشاك الكهرباء بكافة المناطق لتجنب حوادث الصعق الكهربائي، مشيرة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات و هيئة الأسعاف و التأكد من توافر مستلزمات مجابهة الأزمات والكوارث، كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن المحافظة قد اتبعت استراتيجية جديدة لإعادة استخدام كشط الطبقة الاسفلتية الناتجة من عمليات تطوير عدد من المناطق لتمهيد و تسوية الطرق الترابية ببعض القرى، للحد من تجمع مياه الأمطار بتلك الطرق مما يساعد في تسهيل حركة التنقل بسهولة.
وتابعت عوض ،انه تم  رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة وتشكيل غرفة عمليات للمتابعه المباشرة خلال الثلاثة أيام القادمة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية مؤكدا أن تلك النوة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ذات خطورة شديدة ولابد من مواجهتها بكافة الطرق الممكنة


ووجه المحافظ للمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وجميع رؤساء المراكز والمدن على تطهير جميع بالوعات المطر وتجهيز جميع المعدات والسيارات بدءا من مساء اليوم وكذلك توفير المولدات ، كما وجه المحافظ أيضا بمنع الإجازات منعا باتا خلال تلك المدة منعا لحدوث أى مشاكل ورفع حالة الطوارىء على مدار اليوم.


ووجه المحافظ تعليماته ايضا للعميد حازم راتب مدير إدارة المرور بوضع خطط لطرق ومحاور بديلة فى حال سقوط الأمطار الغزيرة واهابت المحافظ جميع  المواطنين باتخاذ الحذر والحيطة وعدم الخروج الاعند الضرورة القصوى خلال الأيام القادمة فى حال حدوث تلك النوة لما يترتب عليها من رياح شديدة وامطار غزيرة تصل إلى حد السيول حفاظا على سلامتهم

كانت قد اعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج عن توقف بوغاز العزبة ومنع المراكب من الخروج الى رحلات الصيد لحين تحسن الاحوال الجوية وتحسبا لتلقبات الطقس والتى قد ينتج عنها تعرض ارواح الصيادين للخطر في حالة الخروج الى رحلات الصيد.



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