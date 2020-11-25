كنائس وجوامع.. خطة ترشيد المياه بكفر الشيخ داخل دور العبادة

أكد المحاسب خالد جمعة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، أن الشركة تهدف إلى رضاء العملاء وتضع آليات دائمة للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل الشركة، وذلك في بيان صادر عن الشركة.





وأجرت الشركة عدد من الإجراءات التصحيحية لاستقصاءات الراى وحل مشاكل المواطنين والتأكد من مدى رضاء العملاء، والتنسيق مع كافة قطاعات الشركة وتذليل كافه العقبات والصعوبات لفريق العمل للانتهاء من استمارات الاستقصاء.





اقرأ أيضا:





ونفذت الاستقصاءات فى مدينة بلطيم، مركز دسوق منطقه الكشله، وحملة توعية لترشيد الاستهلاك وتعريف المواطنين بتطبيق ١٢٥ والتعريف بالخط الساخن.





وأكد ضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، وتبنى قضية ترشيد المياه باستخدام القطع الموفرة ونشر الوعى المائى، وتحقيقا لرؤية الدولة تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ) لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة ( المساجد الاهلية – الكنائس ) بجميع محافظات الجمهورية.





وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قامت بالإجراءات الاتية:





- تم تشكيل لجنة القطع الموفرة تضم اعضاء من التوعية، العقود و المشتريات، القطاع التجارى.

- حصر جميع المساجد الأهلية والكنائس بمحافظة كفر الشيخ بناءا على البروتوكول.

- حصر نوع وعدد القطع الموفرة بكل دار عبادة.

- طباعة بوسترات ذات تصميم موحد الهوية علي مستوي الجمهورية عن ترشيد إستهلاك المياه من خلال القطع الموفرة ب مقاسات مختلفة.

- جارى وضع خطة زمنية لتركيب القطع الموفرة علي مستوي المحافظة.