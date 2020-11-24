محافظ كفر الشيخ: تلقينا 99 ألفا و726 طلب تصالح حتى الآن

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح شهرًا، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.





وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم إعداد 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية ،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25% من خلال كارت الفيزا.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 99 ألفًا و726 طلب تصالح، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.





وفي سياق آخر، ناقش اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، مراحل تطوير مجازر المحافظة، وتحويلها إلى نظام نصف آلي، وتضم كل مرحلة من المراحل الثلاثة عددًا من المجازر بتكلفة اجمالية 184 مليون جنيه.





وتابع محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير الجارية في المجازر الحكومية بمراكز ومدن دسوق وبيلا وبلطيم، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بها في المواعيد المحددة لذلك.





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء أحمد السنوسي ،رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندسة عايدة ماضي ،رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تطوير المجازر بمدن محافظة كفر الشيخ ، وتوسعتهم وتشغيل المجازر على أحدث النظم ،بالتزامن مع تطوير الوحدات البيطرية لرفع مستوى الخدمات البيطرية المقدمة إلى المواطنين.





وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن من بين خطوط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، تطوير المجازر والوحدات البيطري، مؤكدًا أن تطوير المجازر سيقضي على عملية الذبح خارجها.



