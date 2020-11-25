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محافظات

تحصين 24 ألفا و422 طائرا ضد الأمراض الوبائية في كفرالشيخ

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
تحصين الطيور ضد الأنفلونزا
تحصين الطيور ضد الأنفلونزا
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محمود زيدان
شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بالإضافة لحملات رقابية على الأسواق، لضبط المخالفين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

 
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز ، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ، مؤكدًا أنه تم تحصين 24422 طائرًا، ضد الأمراض الوبائية بالإضافة إلي تطهير 5 أسواق، و 9 رياشات، ومعاينة مزرعتين، وسحب 10 عينات ما قبل البيع.


وأشار المحافظ إلى استخراج تصاريح نقل طيور، بإجمالي 4000 طائر، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

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وقال وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.


وعلى جانب آخر تمكنت ‫حملة مديرية الطب البيطري، ‫برئاسة الدكتور وليد شاهين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر، ورؤى العيسوى، رئيس قسم التجارة الداخلية، ومحمد المرسى، ومحمد عاطف، مفتشي الرقابة التموينية، من ضبط 30كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة. 

 
وعلى صعيد آخر شدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتأتي الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل نطاق المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
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