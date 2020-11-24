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المواعيد الجديدة لغلق الملاهي الليلية والديسكوهات ..فيديو

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:34 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت السياحية، إن الملاهي الليلية والديسكوهات تكون تابعة للمطاعم السياحية وكانت تعمل على مدار الساعة ولكن تم تحديد مواعيد غلق لها في الساعة 2 صباحا و3 صباحا بداية من شهر ديسمبر القادم.

وأضاف «العاصي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الوزارة قامت بحملة مكبرة للتفتيش على المحال والمطاعم والمنشآت السياحية وتم كشف 63 مكانا مخالفا وتم غلق 55 منها وإلغاء ترخيص 8 أماكن بسبب عدم اتباعك للإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ارتكابهم أخطاء أخري، بأنهم كانوا ولا يعملون وقاموا بالعمل بدون أي إجراءات وتجاوزوا مواعيد الغلق.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين بعدم الجلوس في أماكن مغلقة، والالتزام بالتباعد وعلى الجميع الالتزام بالكمامات.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته للشعب المصري بخصوص الموجة الثانية لـ كورونا، قائلا: "أنا بـ ارتدى الكمامة في جميع الأماكن وخلال الاجتماعات والمؤتمرات" معلقًا:  "انا خلعت الكمامة منذ قليل أثناء الحديث معكم".

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الوعى لـ الشعب أمر مهم، وهذا سيقلل الإصابة بكورونا. 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وقد صرح  السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة مطلع العام الحالي وحتى الآن، وانطلاق الموجة الثانية للجائحة ومعدلات الإصابة على مستوى محافظات الجمهورية، وأحدث التقارير البحثية التي تتناول عدد الحالات وتوقع الإصابات في المرحلة المقبلة، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس وجاهزية المستشفيات والأطقم الطبية بالدولة في هذا الإطار. 

كما تم استعراض آخر المستجدات على المستوى العالمي بشأن أبحاث اللقاحات وما تم التوصل إليه حتى الآن في هذا الخصوص، وكذلك جهود مصر في هذا الإطار، حيث وجه السيد الرئيس بدعم عمل اللجنة القومية العلمية لأبحاث لقاحات كورونا بكوادر إضافية من كافة جهات الاختصاص لتكون في حالة انعقاد دائم لدراسة التعاقد على استيراد أفضل التطعيمات واللقاحات.
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