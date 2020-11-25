9 علاجات طبيعية من مطبخك تحارب الجلطات.. تعرف عليها

تسبّب الجلطات الدموية انسداد الشرايين، مما يعوق وصول العناصر الغذائية إلى الأعضاء الحيوية فيما يلي بعض العلاجات المنزلية لجلطات الدم التي ربما يمكنك تجربتها" يقدمها موقع webmd :





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فيما يلي بعض العلاجات المنزلية لجلطات الدم التي ربما يمكنك تجربتها.





1. الفلفل الحريف

يعمل على سيولة الدم الطبيعية ولها تأثير فعال على الجسم





2. الثوم

يعمل الثوم على تقوية العضلات الملساء للشرايين ويساعدها على الاسترخاء والتمدد وبالتالي خفض ضغط الدم .



3. كايين

الفلفل يساعد على تعزيز الدورة الدموية ويساعد على منع تجلط الدم. يساعد هذا المركب على التخلص من رواسب الدهون الضيقة في الشرايين ، وقد يساعد في توسيع الشرايين والأوعية الدموية لإزالة الجلطات والألم الذي يصاحبها.





4. الكركم

يعمل الكركم كعامل مضاد للتجلط أو مضاد للتجلط ، والذي يتضمن تعديل العديد من العوامل التي تساعد في عملية تكوين الجلطة. فلفل حريف





5.تجنبى الأطعمة الالتهابية

يجب عليك تجنب الأطعمة الالتهابية مثل الخبز الأبيض والكعك والمعجنات والبسكويت والزيت المكرر والدقيق المكرر. تميل كل هذه الأطعمة إلى تفاقم الالتهاب في الجسم ، مما يؤدي إلى زيادة تجلط الدم.