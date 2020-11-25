9 علاجات طبيعية من مطبخك تحارب الجلطات.. تعرف عليها

تسبّب الجلطات الدموية انسداد الشرايين، مما يعوق وصول العناصر الغذائية إلى الأعضاء الحيوية فيما يلي بعض العلاجات المنزلية لجلطات الدم التي ربما يمكنك تجربتها" يقدمها موقع webmd :
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فيما يلي بعض العلاجات المنزلية لجلطات الدم التي ربما يمكنك تجربتها.
1. الفلفل الحريف
يعمل على سيولة الدم الطبيعية ولها تأثير فعال على الجسم
2. الثوم
يعمل الثوم على تقوية العضلات الملساء للشرايين ويساعدها على الاسترخاء والتمدد وبالتالي خفض ضغط الدم .
3. كايين
الفلفل يساعد على تعزيز الدورة الدموية ويساعد على منع تجلط الدم. يساعد هذا المركب على التخلص من رواسب الدهون الضيقة في الشرايين ، وقد يساعد في توسيع الشرايين والأوعية الدموية لإزالة الجلطات والألم الذي يصاحبها.
4. الكركم
يعمل الكركم كعامل مضاد للتجلط أو مضاد للتجلط ، والذي يتضمن تعديل العديد من العوامل التي تساعد في عملية تكوين الجلطة.
فلفل حريف
5.تجنبى الأطعمة الالتهابية
يجب عليك تجنب الأطعمة الالتهابية مثل الخبز الأبيض والكعك والمعجنات والبسكويت والزيت المكرر والدقيق المكرر. تميل كل هذه الأطعمة إلى تفاقم الالتهاب في الجسم ، مما يؤدي إلى زيادة تجلط الدم.
6- بذور تشيا
تقلل هذه البذور من خطر تصلب الشرايين. من المعروف أن بذور الشيا من مضادات التخثر الطبيعية للدم. تأتي مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية ، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة للقلب.
7-بذور الكتان
توجد البذور الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية في البذور بما في ذلك بذور الكتان
8.المشمش والبرتقال
تحتوي الفواكه والخضروات التالية على نسبة عالية جدًا من الساليسيلات: المشمش والبرتقال والعليق والأناناس والعنب الأسود والخوخ والتوت والبرقوق والزبيب والتوت والفراولة والعنب والتوت البري واليوسفي والفلفل الحار ، الزيتون والفجل والطماطم والهندباء.
9 .الأطعمة الغنية بفيتامين هـ
فيتامين (هـ) قادر على تثبيط الصفائح الدموية ، الخلايا المسؤولة عن التخثر ، من تكوين الجلطات وبهذه الطريقة يعمل كمضاد طبيعي للتخثر. يمكن العثور على فيتامين E في مجموعة متنوعة من الزيوت ، بالإضافة إلى السبانخ والبروكلي والكيوي والمانجو والطماطم.
المصادر
webmd