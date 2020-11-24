بـ 29 هدفا.. مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2020 من الدور التمهيدي حتى النهائي

دور الـ32

واصل الأهلى مشروار الانتصارات فى الدور الثانى من بطولة دورى أبطال إفريقيا.. إذ واجه كانو سبورت الغينى الإستوائى، وفاز ذهابًا بهدفين نظيفين، وإيابًا بأربعة أهداف نظيفة، حاجزًا مقعده فى دور المجموعات والذى جاء فى المجموعة الأولى تضم النجم الساحلى التونسى، والهلال السودانى، وبلاتينيوم الزيمبابوى.

دور المجموعات





خاص الاهلي 6 مباريات فى دور المجموعات للبطولة، وصعد المارد الأحمر بعد حصوله على المركز الثانى فى المجوعة الثانية بعد احتلال النجم الساحلي صدارة المجموعة.



