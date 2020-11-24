استعدادا للأهلي.. الاتحاد السكندري يفوز على الضبعة بثلاثية

وأشرك حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري جميع اللاعبين خلال الشوط الأول والذي انتهى بالفوز بهدف نظيف أحرزه خالد قمر.

وأشاد حسام حسن بالروح القاتلية التي يمتلكها اللاعبين خصوصا قبل مواجهة الأهلي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر .

وأحرز رزاق سيسيه الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني ونجح الضبعة في حراز الهدف الأول .

ولجأ حسام حسن إلي إحداث التغيرات خلال الشوط الثاني للوقوف على المستوي الفني والبدني لجميع اللاعبين قبل مواجهة النادي الأهلي .

و ينتظر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري القائمة النهائية بأسماء الراحلين عن صفوف زعيم الثغر وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن

واستقر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على لاعبي الفريق ضمن القائمة الأولى .









وأرسل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قائمة اللاعبين إلي محمد مصيلحي رئيس النادي من أجل الاطلاع عليها قبل الإعلان عنها .





وتنتهي المهلة المحددة للقائمة الأولي يوم 11 نوفمبر الجاري .









وتأكد بصفة نهائية خلو القائمة الأولي من نور السيد وإسلام جمال وأسامة العزب وأيمن غباشي بالإضافة إلي ويلسون اكاكبو وأنيس سالتو.



