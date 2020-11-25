محافظ الشرقية يكشف الجهود التي قامت بها المحافظة تجاه الطالبة نور سائقة التوكتوك.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية، إنه عند علمنا أمس بقصة الطفلة نور من مواقع التواصل الاجتماعي قمت بإرسال فريق من المحافظة لمقابلة الأسرة، مؤكدًا أنه أصدر قرارًا بترخيص كشك لهم وقمنا بعمل الكشك وتجهيزه وسنقوم بشراء السلع اللازمة له بمبلغ مجزٍ.





وأضاف محافظ الشرقية خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة: أننا سنقوم بعمل سقف للمنزل الخاص بهم وقمت اليوم بتكليف وكيل وزارة التضامن للبحث في حالتهم وعمل اللازم لهم وسنوفر لها وسيلة أخرى للمعيشة.





من جانبها قالت الطالبة نور سائقة التوك توك التي انتشرت صورها مؤخرًا علي مواقع التواصل الاجتماعي: إنني تعلمت سواقة التوكتوك وأنا في الصف الخامس الابتدائي وأنا الآن في الصف الأول الإعدادي وأعلم أن هذا مُخالف للقانون ولكن ظروف أسرتي هي التي اضطرتني أن أقوم بـ سواقة التوك توك .





وأضاف "نور"، أن والدي من 5 سنوات تعرض لحادث آليم واخترق سيخ حديد بطنه وقام بتخييط أمعائه ويعاني من ضيق في التنفس ويتم وضعه أحيانا علي أجهزة التنفس الصناعي وبعد ذلك قمت بسواقة التوكتوك مؤكدة علي أنها تذهب مشاوير مع اقاربها وجيرانها وتكون والدتي معي .





وفي ذلك الصدد قالت دعاء شحاتة، والدة الطالبة نور، إن أسرتنا مكونة من 5 أفراد ولا نحب الظهور علي وسائل الإعلام لأننا نحب عيشتنا وبلدنا جدًا والصورة التي انتشرت لـ نور علي مواقع التواصل الاجتماعي تم التقاطها دون معرفتنا.





واستكملت الطالبة نور: إنني لا أتأخر في العمل علي التوك توك وقمنا بعمل قرض لشراء التوك توك بعد مرض والدي وأمنيتي أن أقوم ببناء منزلنا ونفسي أشوف الرئيس السيسي وعايزة وظيفة لبابا وماما.





وقد كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تفاصيل إقامة كشك لأسرة الطفلة سائقة التوك توك.





وقال ممدوح غراب، إن المحافظة تتعامل مع الأمر باهتمام شديد، مضيفا أن عمال الأطفال ظاهرة منتشرة في المحافظة.





وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه نعمل عليها بكل قوة خلال الفترة الأخيرة، مستدركا أن عدد الأطفال الذين يعملون كبير في المحافظة.





وفيما يتردّد بشأن وقف الدراسة، ردّ المحافظ قائلاً: "هذا الأمر غير صحيح".





وقد قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إقامة كشك لأسرة الطفلة "ن. أ. م"، صاحبة الـ12 عامًا، سائقة التوك توك بشوارع مدينة فاقوس، لمساعدتها وأسرتها في تحمل نفقات المعيشة، ومواجهة أعباء الحياة، وحفاظا على الطفلة، ومنعها من العمل.





جاء ذلك بعد أن تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة لطفلة تقود توك توك للإنفاق على أسرتها المكونة من 7 أفراد، وعدم مقدرة والدها المريض على العمل والإنفاق على أسرته؛ نتيجة تعرضه لحادث سير.





علي الفور كلف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة فاقوس، ببحث حالة الطفلة، وتقديم أوجه الرعاية كافة لها ولأسرتها، ليتوجه نائب رئيس المدينة لمنزلها وبحث حالتها على الطبيعة؛ إذ تبين أن والدها كان يعمل بمهنة طلاء السيارات، وأصيب بغضروف بالعمود الفقري خلال حادث سير، والأم ربة منزل ولا تعمل، بخلاف 4 أشقاء في مراحل التعليم المختلفة، وشقيقتها الكبري مقبلة علي الزواج، ويقطنون في منزل مساحته 60 مترا، مبني بالطوب البلوك والخشب.





وبعد ذلك، قرر المحافظ إقامة كشك لأسرة الطفلة، مراعاة لظروفهم الصعبة، وتلبية احتياجاتهم كافة، وتقديم مساعدات مادية وعينية لإعانة الأسرة على حالها، ومنعا لعمل الطفلة وقيادة التوك توك مرة أخرى، والذي من الممكن أن يعرض حياتها للخطر.





وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، أبلغ نائب رئيس مدينة فاقوس، أسرة الطفلة أنه اعتبارا من اليوم، سيقام الكشك، وسيزود بالسلع والبضائع اللازمة كافة.





وكانت والدة الطفلة "نور" سائقة الـ"توك توك"، كشفت أنها تحرص على مرافقتها في أثناء العمل؛ لخوفها عليها، مشيرة إلى أن الطفلة لجأت إلى قيادة المركبة المذكورة بعد تعرض والدها لحادث أقعده عن العمل.



