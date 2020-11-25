وفقاً لتعديلات قانون البناء.. برلماني: منع تغيير نشاط الوحدة السكنية

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وضع رخصة خاصة بالمنشآت والشقق الإدارية ومن ضمنها العيادات ومكاتب المحاماة والمحاسبة... إلخ، تختلف عن رخصة الشقق السكنية العادية وهو أمر لم يكن موجودًا قبل قانون البناء.

وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللائحة التنفيذية للقانون وضعت أيضا شروط للشقق الإدارية من حيث فتحات التهوية ودورات المياه والمساحة والأبواب والمنافذ وغيرها من الشروط، التي تختلف عن رخصة الشقق السكنية، لذلك تكون قيمة الشقق الإدارية أعلى من نظيرتها السكنية.





وأوضح النائب أن تعديلات قانون البناء الجديدة التي أقرها البرلمان، نصت على منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتجريمه وتغليظ العقوبات في حال مُخالفة ذلك، حيث تسبب هذا الأمر في انتشار العشوائيات ومخالفات كثيرة، فضلا عن اشتراطات حول نقل الملكية.





وكان مجلس النواب قد أقرّ تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 واستمرت المناقشات حول القانون لأكثر من عام، حتى أنَّه رغم تقديمه في دور الانعقاد الثالث، إلا أنَّ إقراره تمّ في دور الانعقاد الأخير والخامس.



