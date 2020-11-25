استبدل إطارات سيارتك عند ظهور هذه العلامات

تعد إطارات السيارة من أهم العناصر التي يجب الاعتناء بها جيدًا فهي المسؤولة عن حركة السيارة على الطريق، وربما إهمال هذه النقطة قد يعرضك إلى مشكلات كارثية تهدد حياتك، سواء كانت أثناء السير أو التأثير على أجزاء السيارة الداخلية، وينتج عنها تلف أنظمة التعليق واستهلاك كمية كبيرة من الوقود، وأيضًا عدم الاستجابة السريعة إلى أمر توقف الفرامل.





ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح الخاصة بإطارات السيارة





- تآكل الإطار

تعد هذه المشكلة من أبرز العلامات الواضحة التي تدل على الحالة السيئة للإطار، فعندما تمسح النقوش البارزة يصبح الأمر مقلق للغاية، وذلك لعدم الاستجابة لأمر التوقف الخاص بالفرامل عن تأديته واجبه بأكمل وجه، وأيضًا ما ينتج عليه من مشكلات خاصة بـ"عفشة" السيارة، فتواجه الطرق الغير ممهدة بصورة عنيفة للغاية.





- تشققات الإطار

تحدث هذه المشكلة عادةً بسبب العوامل الجوية المختلفة مثل مياه الأمطار و برك المياه الراكدة أو بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو وتعرض الإطار لأشعة الشمس القاسية، فكل هذه الظروف كافية بأن تخلف ورائها علامات تشقق الاطار، وفي هذه الحالة يبدو الأمر طارئ بسرعة تغيير الإطار، حتى لا تتعرض إلى مواقف سيئة على الطريق مثل انفجاره على سرعات عالية، أو تمزقه بشكل مفاجئ.





- العمر الافتراضي للإطار

يفضل دائمًا اتباع جدول الصيانات الدورية وعلى رأسها عدد الكيلومترات التي قطعها إطار سيارتك، فمن الأفضل اتباع تلك التعليمات وتغيير إطار سيارتك في موعده المحدد، وينصح خبراء السيارات بتغيير إطارات السيارة الأربعة في وقت واحد وعن مسافة 40 كيلومتر، ومن الأفضل أيضًا اقتناء عجلات تحمل نقشات مناسبة لسيارتك.





- معرفة الحالة العامة لإطار سيارتك