تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها.. برلماني يطالب بعمل حصر دقيق للأكشاك

قال النائب ممدوح الحسيني عضو لجنه الإدارة المحلية، إن ظاهرة الأكشاك المنتشرة فى الشوارع تحتاج إلى إعادة النظر فيها مرة أخرى بما يقضي على الفوضي والعشوائية.





وأكد الحسيني في تصريحات خاصة، ان انتشار الأكشاك يحتاج إلى تقنين أوضاع أصحابها دون إضافه أعباء عليهم ، لأنها في كثير من الأحيان تعتبر مصدر دخلهم الوحيد.





وأشار الحسيني أن أصحاب الأكشاك يحصلون على تصريح من الحي وإذا كنا لانري أن ذلك يكفي فالتالي لابد من حصرها بشكل دقيق حتي يتثني للدوله اتخاذ القرار المناسب حيالها ، بما لا يضر بأصحابها ولا يؤثر على اقتصاد البلد.





وقد أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى عام ٢٠١٧ قدر عدد الأكشاك على مستوى الجمهورية بحوالى ٦٠ ألف كشك خلال عام ٢٠١٧، ولكنها ازدادت خلال الأعوام السابقة مما شكل تشويها فى الشوارع والشكل الحضارى بها كما شوهت التنسيق الحضارى بها.





وأضاف "الفيومى"، خلال لقاء ببرنامج " مساء دى إم سي " عبر فضائية " دى إم سي " أت أن " الفرشات والنصبات" بالشوارع تكون دون تصريحات من المحافظة وأصبحت تجارة غير مشروعة ، منوها إلي أن الاكشاك تعد من التجارة الغير رسمية .





وأكد عضو مجلس النواب، أن لدينا 6 ملايين محل تجارى على مستوى الجمهورية منها غير المرخص أيضا والذي يشكل خطرا على الدولة.





وطالب عضو مجلس النواب، بإصدار رخص تشغيل للأكشاك بالشوارع لتكون رسمية، ولا تقتصر على كونها مجرد تصريح من الحى، كما طالب بأن يقتصر الكشك على ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأكشاك مربحة جدا وحركة البيع بها سريعة لذا يقبل عليها معظم غير العاملين بالدولة، مضيفا أنه على الدولة أن تجد وظائف لغير العاملين بدلا من الموافقة على فتح أكشاك جديدة.