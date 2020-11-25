كلبان يقودان الشرطة إلى منزل آكل لحوم بشر

عثرت الشرطة الألمانية على قطعة أخرى من جسد رجل يشتبه أنه قتل على يد مدرس بإحدى المدارس الألمانية، وهو من آكلي لحوم البشر، وذلك بعدما عثر المحققون على قطعة أخرى من جثة الضحية ويدعى ستيفان تروجيش البالغ من العمر 44 عامًا في بانكو، برلين، بعد ظهر أمس، أما عظامه عثر عليها في حديقة يوم الخميس الماضي.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يعتقد أن تروجيش التقى المشتبه به يدعى ستيفان (41 عاما) في شقته بعد اجتماع على موقع لـ مثلي الجنس، حيث وجدت فحوصات الطب الشرعي، أمس، أن البقايا الجديدة للجثث التي اكتشفتها الشرطة تعود إلى تروجيش، حسبما أعلن المدعي العام اليوم.





فيما عثرت الشرطة على أجزاء من النصف السفلي لجسد تورجيش وبها بقايا لحم، وتم القبض على المتهم ستيفان ار، يوم الخميس بعد العثور على عظام بشرية بلا لحم فى حديقة وقادت الكلاب البوليسية رجال المباحث الى شقته فى العاصمة الالمانية، وكشفت التحقيقات أن البالغ من العمر 41 عاما قد بحث على الإنترنت عن محتوى متعلق بأكل لحوم البشر.





وكان قد أبلغ عن اختفاء تروجيش، زملاؤه فى الشقة فى أوائل سبتمبر بعد ان غادر شقته فى ليشتنبرج قبل منتصف ليلة 5 سبتمبر بقليل ولم يعد، وبعد العثور على قطع من عظم الساق في حديقة في 8 نوفمبر، قامت الكلاب البوليسية بشم المنطقة وقاد كلا الكلبين المحققين إلى شقة ستيفان آر في بانكو، حيث قيل إن المحققين عثروا على منشار عظمي عليه دم بشري بالإضافة إلى المواد الكيميائية.





وقال المشتبه فيه للشرطة إنه يريد استخدام المواد الكيماوية لصنع الصابون ، فيما تحقق الشرطة عما إذا كان من الممكن استخدامها لتفتيت جسم بشرى، كما تم العثور على آثار دماء الضحية المزعومة في الشقة بعد اختبارات الطب الشرعي، مما أدى إلى اعتقال ستيفان آر، ومنذ ذلك الحين رفض المشتبه فيه الاجابة عن الأسئلة .





وقال المتحدث باسم مكتب الادعاء مارتن ستيلتنر إن المشتبه به كان له مصلحة في أكل لحوم البشر.. لقد بحث على الإنترنت عن الموضوع.. بالإضافة إلى ذلك، أثارت العظام بدون لحم التي عثر عليها المارة في الحديقة الشكوك في أن اللحم قد أزيل اصطناعيا"، وتابع متحدث باسم الشرطة "بسبب العظام التي لا لحم فيها تماما، وغيرها من الأدلة، نشك بقوة في أن ستيفان تي كان ضحية آكل لحوم البشر".